На Масленицу в Свияжск будет организован мультимодальный маршрут – электричка и автобус

На острове-граде Свияжск 26 февраля пройдет фестиваль «Свияжская Масленица». Для гостей праздника будет организован мультимодальный маршрут. То есть к месту празднования можно будет добраться на электричке и автобусе, расписание которого согласовано с движением поездов, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

До железнодорожной станции Свияжск можно доехать на пригородных поездах, которые отправляются из Казани в 10.27 и 11.18. А от станции Свияжск до острова будет курсировать автобус в 10.50, 11.55 и 12.45.

В обратном направлении от острова Свияжск до железнодорожной станции автобус отправится в 16.00 и 17.10. Электричка в Казань выезжает в 16.41 и 17.42. «При проезде в пригородных поездах действуют все региональные и федеральные льготы», – отметили в компании.