«Его забили битой, все было в крови»: массажистку из Челнов судят за убийство бизнесмена

Больше 15 лет за решеткой грозит массажистке и ее приятелю за жестокое убийство челнинского бизнесмена. Мужчину жестоко забили бейсбольной битой. Момент убийства попал на скрытую камеру в квартире, а мотивом преступления стали пять миллионов рублей. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Больше 15 лет за решеткой грозит массажистке и ее приятелю за жестокое убийство челнинского бизнесмена

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«То, что я тогда увидел, невозможно забыть. Стены и потолки в брызгах крови. Я кричал, голова шла кругом. У меня был шок», – делился своими воспоминаниями о том дне сын погибшего челнинского бизнесмена Руслан.

Именно он обнаружил тело отца утром 9 мая прошлого года в квартире в одном из домов по улице Татарстан. Челнинского бизнесмена Абдулсалама Мааева до смерти забили бейсбольной битой. На его теле эксперты насчитали последствия более 120 ударов. Сегодня дело начал рассматривать Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых двое жителей Челнов – 37-летняя Эльвира Ахметова и ее приятель 30-летний Александр Корнилов. Обоих обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

На скамье подсудимых двое жителей Челнов – 37-летняя Эльвира Ахметова и ее приятель 30-летний Александр Корнилов. Обоих обвиняют в убийстве с особой жестокостью Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Пытались украсть деньги по-тихому, но план провалился

Александр Корнилов нигде не работает, женат никогда не был, есть внебрачный ребенок. Был судим, освободился условно-досрочно в 2017 году. Ахметова разведена, воспитывает троих маленьких детей. До того как попасть в СИЗО, женщина работала массажисткой.

Несколько раз Ахметова приходила домой к бизнесмену делать ему массаж. Во время сеансов массажа она выяснила, что Мааев занимался автобизнесом и был весьма успешным предпринимателем. Поняв, что он хранит дома круглую сумму, Ахметова решила украсть деньги, уверено следствие.

«Ахметова предположила, что у Мааева есть сбережения на общую сумму в пять миллионов рублей. Подсудимая решила похитить эти деньги и обратилась за помощью к своему приятелю Корнилову. Они вступили в преступный сговор и разработали план хищения денег», – зачитал из обвинительного заключения прокурор.

«Ахметова предположила, что у Мааева есть сбережения на общую сумму в пять миллионов рублей. Подсудимая решила похитить эти деньги и обратилась за помощью к своему приятелю Корнилову» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

8 мая массажистка снова пришла домой к бизнесмену. Она предложила ему выпить и незаметно подсыпала ему в бокал с алкоголем снотворное. Когда мужчина уснул, Ахметова подала Корнилову знак, чтобы тот зашел в квартиру, и они начали искать деньги. В какой-то момент хозяин квартиры очнулся. Тогда Корнилов нашел бейсбольную биту и несколько раз ударил ею бизнесмена по голове.

«После того как мужчина потерял сознание, подсудимые продолжили искать деньги. Однако Мааев очнулся снова, и его ударили битой по голове и шее еще несколько раз. Поняв, что похитить деньги тайно не удастся, Ахметова сказала Корнилову вовсе убить Мааева», – следует из материалов дела.

Так или иначе, найти спрятанные в квартире миллионы им не удалось. Единственное, что преступникам удалось захватить с собой после убийства, это 1700 рублей, которые лежали на журнальном столике.

Попались на камеры видеонаблюдения в квартире

«У моего отца никогда не было врагов. Он был всегда доброжелательный, неконфликтный. Отношения с ним у нас были замечательные, мы постоянно поддерживали общение. Должны были увидеться 9 мая, но вместо этого…» – рассказал суду сын погибшего бизнесмена Руслан.

«У моего отца никогда не было врагов. Он был всегда доброжелательный, неконфликтный», – рассказал суду сын погибшего бизнесмена Руслан Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Незадолго до того, как произошло убийство, Мааев установил у себя дома скрытую камеру. Она находилась в его комнате, вспоминает Руслан. По всей видимости, уже тогда бизнесмен заподозрил неладное и хотел уличить массажистку в краже.

«У него в комнате был сейф. Рядом с ним он и установил камеру. В сейфе хранились его документы и деньги. Сумма не такая большая, 200 тысяч там было. Видимо, они искали от сейфа ключ, но не смогли найти. Он хранил его у себя на работе», – рассказал сын бизнесмена.

Именно записи со скрытой видеокамеры и стали неопровержимым доказательством того, что именно Ахметова и Корнилов убили бизнесмена. Несмотря на это, оба свою вину признали частично, однако озвучивать свою версию случившегося суду пока не стали.

«Я не хотела его убивать. И никакого плана у меня не было», – настаивала Эльвира Ахметова.

Сегодня на процессе сын погибшего бизнесмена подал иск на сумму в шесть миллионов рублей. Эти деньги он планирует получить в качестве компенсации морального вреда.