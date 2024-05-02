«Попал под обстрел и вернулся»: боец рассказал, почему не может оставить зону СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Участник спецоперации, военнослужащий Дмитрий Сапаев из Мензелинска на днях приехал в отпуск к жене и трем детям. Сегодня он принял участие в передаче капсулы с частичкой семейного очага «Сердце России».

Он пояснил, почему отправился на СВО добровольцем. Просматривая социальные сети, мензелинец наткнулся на видеоролик под названием «Аллея Ангелов», сюжет которого перевернул всю его жизнь на 180 градусов. Именно в этот момент он решил пойти служить в зону СВО.

Мемориальный комплекс «Алея Ангелов» был создан в память о детях, погибших во время войны в Донбассе. В 2014 году обстрелы унесли жизни 130 детей, пострадали еще более 500.

«Меня до глубины души тронула эта трагическая история, и я не смог остаться в стороне. Нет большего горя, чем потеря своего ребенка», — сказал он.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В мирное время Дмитрий работал стропальщиком на одном из заводов Набережных Челнов. О решении отправиться на службу рассказал жене Зиле и троим маленьким детям. Он не советовался и не спрашивал разрешения, так как знал, что его семья остается в тихом городе и с ними рядом их родители.

Своим решением он поделился и с односельчанином Русланом. Тот, в свою очередь, поддержал Дмитрия, и они вместе в октябре 2022 года отправились добровольцами от Елабужского военкомата. Две недели проходили учебу в Елабуге, затем два месяца – в танковом училище Казани. Далее — передовая линия.

Боец признался, что в первое время ему было страшно, несмотря на наличие военного опыта.

«Помню моменты: сидим в доме с товарищами и пьем чай. Слышим свист приближающихся снарядов. Мы тут же ложились на пол. Первое время мы даже бронежилеты не снимали. А уже спустя полгода в этих условиях инстинкт самосохранения притупляется. Конечно, погибнуть или получить серьезное увечье никто не хочет, но тем не менее ко всей ситуации относишься уже не так, как в первое время», — рассказал он.

Дмитрий — уроженец Калтаково Мензелинского района. В родной деревне остались его родители, друзья. Мама переживает за любимого сына.

Дмитрий — внештатный минер, стрелок. В прошлом году, выполняя боевое задание, он попал под обстрел кассетными бомбами: получил множественные осколочные ранения обеих рук, правой ноги и чудом остался жив. Несколько месяцев лечился в госпитале.

«Для меня семья — это самое важное. Я очень скучаю вдали от дома по супруге, детям. Очень часто они мне снятся», — делится боец.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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