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«Попал под атаку беспилотников»: боец из Кукмора рассказал о тяжелом бое
Боец СВО из Кукмора Рамиль доблестно исполнял свой долг на передовой. Но один день изменил всю его жизнь. Он с товарищами попал под атаку беспилотников. Был тяжело ранен. Лишь спустя 10 часов смог выбраться с поля боя благодаря своим боевым товарищам.
Военный получил множественные ранения, пережил 3 операции, прошел долгий период реабилитации.
«Коптер скинул первую гранату, товарища ранил. Я его перебинтовывать начал, у него пневмоторакс начался. Я его перебинтовал, и в этот момент прилетел еще один коптер и меня ранил», — вспоминает боец события того дня.
Мама бойца Гульфиза Миннемуллина хорошо помнит ту ночь, когда позвонил ее сын и сказал, что ранен. Несмотря на тяжелые ранения, голос у него был бодрый. Боец мужественно перенес все трудности.
Гульфизе больно видеть эти ранения, но она всегда знала, что её сын — настоящий борец. «Граната задела почти все органы. Список ранений большой, проще сказать, что задето не было. У него характер стойкий. Если надо, значит надо», — говорит она.
«Его выбор приняла молча, спокойно. Это же его решение. Он не маленький, осознанный. Я бы не смогла его переубедить, если уже сам все решил», — поделилась мама бойца.
Для Рамиля и других военнослужащих, независимо мобилизованный он или контрактник, гарантируется организационное сопровождение, все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей, а также денежное довольствие в размере от 210 тыс. рублей. С 27 мая указом Раиса Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение об увеличении единовременной выплаты желающим заключить контракт в Татарстане до одного миллиона рублей.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
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