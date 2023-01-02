Поп-рок, фанк и инди-романтика ожидают казанцев на концерте в Горкинско-Ометьевском лесу

6 января в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет молодежный концерт с участием местных и приглашенных артистов. Потанцевать и познакомиться с творчеством музыкантов приглашает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Так, гостей ожидают Dj Solman, инди-поп-рок группа из Казани «Юна», а также хедлайнеры события — коллективы из Йошкар-Олы и Дагестана — «Манго Буст» и «нееет, ты что».

Первые из гостей порадуют зрителей легкими и беззаботными, на первый взгляд, текстами. Их музыка лежит на стыке жанров. Вторые предложат композиции, совмещающие джаз, фанк, хаус, хип-хоп и электронику с россыпью локальных отсылок и сленга в текстах.

В сообщении уточняется, что концерт начнется в 17.30.