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Ру Тат
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Культура
2 января 2023  20:28

Поп-рок, фанк и инди-романтика ожидают казанцев на концерте в Горкинско-Ометьевском лесу

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6 января в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет молодежный концерт с участием местных и приглашенных артистов. Потанцевать и познакомиться с творчеством музыкантов приглашает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Так, гостей ожидают Dj Solman, инди-поп-рок группа из Казани «Юна», а также хедлайнеры события — коллективы из Йошкар-Олы и Дагестана — «Манго Буст» и «нееет, ты что».

Первые из гостей порадуют зрителей легкими и беззаботными, на первый взгляд, текстами. Их музыка лежит на стыке жанров. Вторые предложат композиции, совмещающие джаз, фанк, хаус, хип-хоп и электронику с россыпью локальных отсылок и сленга в текстах. 

В сообщении уточняется, что концерт начнется в 17.30.

#концерт #горкинско-ометьевский лес
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