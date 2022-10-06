Роспотребнадзор заявил о пользе игрушек поп-ит и симпл-димпл

Антистресс-игрушки поп-ит и симпл-димпл положительно влияют на здоровье школьников, заявили в Роспотребнадзоре по итогам исследования. По данным ведомства, они помогают школьникам снизить уровень тревоги и лучше выполненять дозированные задания.

К выводам о пользе игрушек пришли ученые Новосибирского НИИ Роспотребнадзора, которые провели первый этап их влияния на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей. Во время исследования ученые оценивали показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность ребенка, настроение, аппетит, успешность выполнения заданий и другие показатели.

Выяснилось, что антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук. Они обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой, цитирует ведомство результаты исследования в своем телеграм-канале.

В ближайшее время планируется расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года.