Поп-группа «Тутси» и открытие МЦ «Белогорье»: в Лаишеве отпраздновали день города

В Лаишевском районе Татарстана отпраздновали сразу две юбилейные даты — району в этом году исполнилось 95 лет, а его райцентру — 465. Праздник собрал более 5 тысяч человек.

Праздничная программа развернулась на нескольких площадках — на Соборной площади, в «Экстрим-парке», который был открыт на День города в прошлом году, и парке Победы. В «Экстрим-парке» для жителей и гостей города была организована спортивно-культурная программа, на Соборной площади прошел основной концерт, а в парке Победы прогремел салют. В этот же день был открыт молодежный центр «Белогорье».

На церемонии открытия всех присутствующих поприветствовал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Ровно год назад мы вместе с вами открыли „Экстрим парк“. Сегодня это одно из любимых мест отдыха и занятий спортом наших жителей. Буквально несколько минут назад торжественно открылся молодежный центр „Белогорье“. Это уникальное место, где наши дети, молодежь смогут развивать свои творческие способности, укреплять здоровье и выбрать правильное направление в жизни. Это еще не все. Очень скоро в новое историческое здание переедет наш любимый музей родного края имени Гавриила Романовича Державина. Это позволит еще больше укрепить и сохранить наши корни. С особой радостью сообщаю и то, что мы сможем сохранить кинодекорации, место, которое все мы знаем под названием „Семрук“. На этой территории для наших жителей и гостей района появится еще одна зона для культурного отдыха», — отметил он.

Глава напомнил, что в районе строятся новые молодежные и культурные центры, образовательные учреждения, спортивные и досуговые комплексы, благоустраиваются общественные пространства, создаются новые рабочие места.

«Но во все время неизменным останется главный потенциал, ценное богатство — наши жители. Удивительные, трудолюбивые, открытые всему новому, влюбленные в Родину и готовые приложить все силы, таланты и способности для дальнейшего развития и процветания района. Особые слова признательности в этот праздничный день — ветеранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия», — добавил он.

Почетными гостями праздника также стали депутаты Государственной Думы РФ, Государственного Совета РТ, представители бизнеса и духовенства. Они ознакомились с масштабной выставкой достижений жителей города и района, а также с экспозицией местных художников «Я люблю свой край». Организации и предприятия Лаишева подготовили композицию «Я люблю свой город». Здесь были представлены интересные факты из истории города, в том числе вкладе уроженцев Лаишевского района в экономику и культуру России и Татарстана.

Праздничная программа открылась театрализованным прологом, посвященным древнему и современному городу Лаишево. Рядом развернулись торговые ряды, где горожане могли согреться горячим чаем, купить сладости малышам. Вечером на сцену вышла Анастасия Крайнова и поп-группа «Тутси». Завершилась программа красочным салютом в парке Победы в 10 часов вечера.