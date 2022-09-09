Поп-группа «Тутси», мини-футбол, салют: в Лаишеве отметят День города

Сегодня, 9 сентября, город Лаишево отмечает 465-летие. Праздничные мероприятия по этому случаю и по случаю 95-летия Лаишевского района состоятся 10 сентября. Хедлайнером празднования назначена поп-группа «Тутси», известная хитами «Самый-самый», «Чашка капучино» и другими.

«Праздничная программа развернется на нескольких площадках — на Соборной площади, в „Экстрим-парке“, который был открыт на День города в прошлом году, и парке Победы. В „Экстрим-парке“ жителей и гостей города ожидает спортивно-культурная программа, на Соборной площади пройдет основной концерт, а в парке Победы прогремит салют», — поделились с «Татар-информом» в администрации Лаишевского района РТ.

С 11.00 до 13.00 в общественном пространстве «Экстрим-парк» пройдут соревнования по стритболу и мини-футболу; показательные выступления на памп-треке в дисциплинах ВМХ и скейтборд. Также запланированы состязания по настольному теннису, воздушно-силовой атлетике, прогулка на роллерах, концертная программа с конкурсами и викторинами.

С 15.00 торжественные мероприятия стартуют на «Соборной площади»: здесь будут работать интерактивные площадки с развлекательными программами. В 16.00 состоится официальное открытие праздничного мероприятия с театрализованным прологом, церемонией награждения и поздравлениями гостей.

В 17.00 на сцену выйдут артисты Лаишевского района и эстрадные артисты Республики Татарстан. В 20.30 ожидается выступление кавер-певицы «Лира», в 21.00 — Анастасии Крайновой и поп-группы «Тутси». Завершится программа красочным салютом в парке Победы в 10 часов вечера.