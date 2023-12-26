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«Пообещали Богу, что усыновим ребенка»: как семья из Татарстана воспитывает 9 детей
С многодетной семьей Камашевых из Высокогорского района – победителями конкурса «Успешная семья Приволжья» встретился на Республиканской елке Раис Татарстана Рустам Минниханов. Татарстанцы подали заявку на проект «Всей семьей», который стартовал накануне 2024 года, объявленного Путиным Годом семьи.
Минниханов встретился на елке с многодетной семьей из Татарстана
Большая и дружная семья Камашевых живет в селе Усады Высокогорского района Татарстана, куда переехала из Казани 17 лет назад. Супруги Алексей и Лия воспитывают 9 детей.
«Их семейному союзу 18 лет. Сегодня Алексей Владимирович и Лия Тагировна в любви и согласии воспитывают 9 детей, 6 из которых приемные», – написал Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.
Руководитель республики отметил, что семья Камашевых является финалистом конкурса «Нечкэбил», победителями окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», а сейчас они принимают участие в проекте «Всей семьей».
«Нашему младшему сыну Семену сейчас 2,5 года, а старшему Льву – 18 лет. Я работаю в Росгвардии, а супруга – в банке, но пока находится в отпуске по уходу за ребенком», – рассказал «Татар-информу» после встречи с Раисом Татарстана Алексей Камашев.
Отец семейства — ветеран боевых действий в Чечне, имеет боевые награды. Он является почетным донором России. Лия Камашева — победитель конкурса сочинений «Жизнь замечательной семьи», прошедшего в рамках Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил».
На встрече с Раисом Татарстана многодетные родители говорили больше не об общественной жизни, а конечно же, о детях. Общение длилось около часа.
«Я рассказал о каждом ребенке и о нашей жизни, а Рустам Минниханов – немного о себе. Общались долго, было очень интересно. Он пообщался с каждым ребенком и каждому дал напутствие», – вспоминает Алексей.
«У нас уже на третьем свидании разговор зашел о приемных детях»
На вопрос, почему супруги решили создать большую семью, они отвечают, что ничего специально не планировали, просто любят детей и так сложились обстоятельства.
«У нас уже на третьем свидании разговор зашел о приемных детях. Потом поженились, ждали рождения первенца, возникли кое-какие проблемы. Мы молились и пообещали Богу, что если будет все хорошо, малыш родится здоровым, то усыновим ребенка. Слава богу, чудо случилось! У нашего ребенка вместо “волчьей пасти” оказалась небольшая “заячья губа”, мы сразу сделали операцию», – вспоминает Лия.
Данное перед Богом обещание супруги сдержали и усыновили мальчика Ильмира.
«У нас была такая мечта с женой – помогать детям. Нам просто повезло, что попался такой чудесный ребенок – он отлично играет на баяне», – говорит глава семейства.
Потом у супругов родилась дочь Лиза, а Ильмир тем временем пошел в школу. Он учился в одном классе вместе с двумя братьями, которых впоследствии изъяли из неблагополучной семьи. Супруги решили взять мальчиков на воспитание. Но позже выяснилось, что всего в той семье было шесть детей.
Все дети в семье Камашевых имеют свои увлечения – рисуют, играют на баяне, занимаются спортом и вокалом. Приемный сын Ильмир – лауреат первой степени в номинации «Инструментальное исполнительство» (баян) Международного фестиваля – конкурса «Фейерверк талантов» в 2022 году. Ралина – финалистка соревнований по фигурному катанию «Зимние забавы – 2021», а Елизавета победила на состязаниях по фигурному катанию «Весенняя капель». Сейчас обе девочки занимаются спортивной акробатикой.
«Стараемся воспитывать детей честными и порядочными»
Алексей Камашев признался в том, что быть отцом девяти детей не так-то просто, ведь у всех ребят разные характеры. Всякое бывает, иногда на мальчишек жалуются в школе. Поэтому духовно-нравственному воспитанию ребят многодетные родители уделяют особое внимание.
«Мы стараемся воспитывать детей честными и порядочными. За провинности лишаем на несколько дней сладостей. Стараемся вырастить из мальчиков настоящих мужчин, а девочек растим целомудренными», – говорит глава семейства.
Алексей и Лия — члены региональной общественной организации приемных семей Татарстана «Мы вместе!». Организация оказывает содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Супруги соблюдают православные традиции.
«Мы – верующая семья, христиане. Пытаемся привить детям заповеди – не укради, не наговаривай на ближнего, почитай отца и мать», – продолжает мужчина.
По словам его супруги, в семье все спорится благодаря взаимопомощи и поддержке.
«Мы, как родители, несем ответственность за наших детей. Если взяли их в семью, то уже не имеем права вернуть назад, какие бы сложности ни случались в жизни. Приемные дети с нами уже шесть лет, мы к ним привыкли, они для нас стали родными. Мы их любим и привязаны к ним», – подчеркивает Лия.
Родителей и детей еще больше сплачивают совместные прогулки на природе, путешествия, участие в конкурсах.
«Мы заявились на участие в двух онлайн-конкурсах – “Всей семьей”, заявку подали буквально на прошлой неделе, и “Это у нас семейное”. Конкурсы пройдут в Год семьи, объявленный Владимиром Путиным. Мы справились с первым заданием, сделали видеовизитку, еще предстоит создать видеоролики о семейной зарядке и песне», – заключила Лия.
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