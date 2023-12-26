«Пообещали Богу, что усыновим ребенка»: как семья из Татарстана воспитывает 9 детей

Рустам Минниханов встретился с многодетной семьей Камашевых из Высокогорского района

Фото: tatarstan.ru

Минниханов встретился на елке с многодетной семьей из Татарстана

Большая и дружная семья Камашевых живет в селе Усады Высокогорского района Татарстана, куда переехала из Казани 17 лет назад. Супруги Алексей и Лия воспитывают 9 детей.

«Их семейному союзу 18 лет. Сегодня Алексей Владимирович и Лия Тагировна в любви и согласии воспитывают 9 детей, 6 из которых приемные», – написал Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Руководитель республики отметил, что семья Камашевых является финалистом конкурса «Нечкэбил», победителями окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», а сейчас они принимают участие в проекте «Всей семьей».

«Нашему младшему сыну Семену сейчас 2,5 года, а старшему Льву – 18 лет. Я работаю в Росгвардии, а супруга – в банке, но пока находится в отпуске по уходу за ребенком», – рассказал «Татар-информу» после встречи с Раисом Татарстана Алексей Камашев.

Отец семейства — ветеран боевых действий в Чечне, имеет боевые награды. Он является почетным донором России. Лия Камашева — победитель конкурса сочинений «Жизнь замечательной семьи», прошедшего в рамках Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил».

На встрече с Раисом Татарстана многодетные родители говорили больше не об общественной жизни, а конечно же, о детях. Общение длилось около часа.

«Я рассказал о каждом ребенке и о нашей жизни, а Рустам Минниханов – немного о себе. Общались долго, было очень интересно. Он пообщался с каждым ребенком и каждому дал напутствие», – вспоминает Алексей.

Алексей и Лия Камашевы в любви и согласии воспитывают 9 детей, 6 из которых приемные Фото: tatarstan.ru

«У нас уже на третьем свидании разговор зашел о приемных детях»

На вопрос, почему супруги решили создать большую семью, они отвечают, что ничего специально не планировали, просто любят детей и так сложились обстоятельства.

«У нас уже на третьем свидании разговор зашел о приемных детях. Потом поженились, ждали рождения первенца, возникли кое-какие проблемы. Мы молились и пообещали Богу, что если будет все хорошо, малыш родится здоровым, то усыновим ребенка. Слава богу, чудо случилось! У нашего ребенка вместо “волчьей пасти” оказалась небольшая “заячья губа”, мы сразу сделали операцию», – вспоминает Лия.

Данное перед Богом обещание супруги сдержали и усыновили мальчика Ильмира.

«У нас была такая мечта с женой – помогать детям. Нам просто повезло, что попался такой чудесный ребенок – он отлично играет на баяне», – говорит глава семейства.

Потом у супругов родилась дочь Лиза, а Ильмир тем временем пошел в школу. Он учился в одном классе вместе с двумя братьями, которых впоследствии изъяли из неблагополучной семьи. Супруги решили взять мальчиков на воспитание. Но позже выяснилось, что всего в той семье было шесть детей.

Все дети в семье Камашевых имеют свои увлечения – рисуют, играют на баяне, занимаются спортом и вокалом. Приемный сын Ильмир – лауреат первой степени в номинации «Инструментальное исполнительство» (баян) Международного фестиваля – конкурса «Фейерверк талантов» в 2022 году. Ралина – финалистка соревнований по фигурному катанию «Зимние забавы – 2021», а Елизавета победила на состязаниях по фигурному катанию «Весенняя капель». Сейчас обе девочки занимаются спортивной акробатикой.

Камашевы стали победителями конкурса «Успешная семья Приволжья» Фото: tatarstan.ru

«Стараемся воспитывать детей честными и порядочными»

Алексей Камашев признался в том, что быть отцом девяти детей не так-то просто, ведь у всех ребят разные характеры. Всякое бывает, иногда на мальчишек жалуются в школе. Поэтому духовно-нравственному воспитанию ребят многодетные родители уделяют особое внимание.

«Мы стараемся воспитывать детей честными и порядочными. За провинности лишаем на несколько дней сладостей. Стараемся вырастить из мальчиков настоящих мужчин, а девочек растим целомудренными», – говорит глава семейства.

Алексей и Лия — члены региональной общественной организации приемных семей Татарстана «Мы вместе!». Организация оказывает содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Супруги соблюдают православные традиции.

«Мы – верующая семья, христиане. Пытаемся привить детям заповеди – не укради, не наговаривай на ближнего, почитай отца и мать», – продолжает мужчина.

По словам его супруги, в семье все спорится благодаря взаимопомощи и поддержке.

«Мы, как родители, несем ответственность за наших детей. Если взяли их в семью, то уже не имеем права вернуть назад, какие бы сложности ни случались в жизни. Приемные дети с нами уже шесть лет, мы к ним привыкли, они для нас стали родными. Мы их любим и привязаны к ним», – подчеркивает Лия.

Родителей и детей еще больше сплачивают совместные прогулки на природе, путешествия, участие в конкурсах.

«Мы заявились на участие в двух онлайн-конкурсах – “Всей семьей”, заявку подали буквально на прошлой неделе, и “Это у нас семейное”. Конкурсы пройдут в Год семьи, объявленный Владимиром Путиным. Мы справились с первым заданием, сделали видеовизитку, еще предстоит создать видеоролики о семейной зарядке и песне», – заключила Лия.