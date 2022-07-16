Понятие «образовательная услуга» исключено из российского законодательства

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», предполагающие исключение понятия «образовательная услуга» из законодательства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленном документе услуга заменена на «реализацию образовательных программ» и «выполнение государственного или муниципального задания».

Еще в августе прошлого года к Путину обратилась учитель истории и обществознания школы №26 Ярославля Жанна Торхова с просьбой не применять к образованию понятие «услуга» в целях улучшения общественного восприятия педагогов.

Законопроект был инициирован представителями всех фракций Государственной Думы.