Пониженный налог на прибыль для отдельных предприятий Татарстана продлили до 2024 года

В Татарстане продлили до 1 января 2024 года пониженный налог на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Льготная ставка сохранится в размере 13,5%. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на 34-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

Пониженные налоги предусмотрены для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, а также для организаций, которые получают стопроцентный доход от услуг многоуровневых и подземных стоянок на 150 машино-мест, введенных в эксплуатацию в 2011–2013 годах.

«По предварительной информации, льготы по налогу на 2023 год для вышеуказанных категорий оцениваются в размере 1,7 млн рублей», — сказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.