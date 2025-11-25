«Понимание – тоже часть лечения»: врач из Вифлеема помогает пациентам в онкоцентре Челнов

Фото: Горздрав Челнов

В Набережночелнинском филиале Республиканского клинического онкологического диспансера работает врач родом из священного города Вифлеем. Об этом рассказала пресс-служба горздрава Челнов.

Хамидех Хайтам Мохаммад родился в Вифлееме, в пяти минутах от христианской церкви Базилики Рождества Христова. Свою карьеру врача он начал еще в Палестине, затем несколько лет проработал в Белгородском онкодиспансере, а после в Ленинградском областном клиническом онкологическом диспансере имени Л.Д. Романа.

Внезапно его жизнь изменилась: осложнения после перенесенного коронавируса привели к невропатии и тремору. Доктор рисковал потерять профессию, ведь, по его словам, у хирурга не могут дрожать руки.

Реабилитация, ежедневные тренировки и огромное упорство позволили ему вернуться в профессию, но уже в новом качестве – врача-онколога поликлинического звена Набережночелнинского онкоцентра. Переехать в Республику Татарстан он мечтал давно и именно здесь смог начать новую главу своей медицинской карьеры. Сегодня он ведет амбулаторный прием.

Хайтам Мохаммад свободно владеет арабским, русским, английским и немецким языками. Доктор читает международную литературу и консультирует пациентов из разных стран.

«Это помогает понимать людей. Понимание – это тоже часть лечения. А когда видишь, что человек жив и снова улыбается, понимаешь, что все было не зря», – поделился врач.