«Понимаем историческую значимость»: Рифкат Минниханов с женой проголосовал на выборах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов проголосовал на выборах Президента России. На избирательный участок в казанском лицее №110 он пришел вместе с женой.

«Сегодня мы понимаем историческую значимость текущих выборов Президента России. С учетом того, что происходило в 90-х годах и как все поменялось за последние десятилетия, для меня выбор однозначен. Другого пути я не вижу. Уверен, я проголосовал правильно», – поделился Рифкат Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также президент Академии наук РТ прокомментировал лозунг этой избирательной кампании «Всей семьей на выборы».

«Детей я заставил проголосовать пораньше: кому надо было уехать, у кого еще какие-то дела. Но у нас такое отношение к выборам в семье – каждый должен проголосовать. У нас разные избирательные участки, но мы все посетили [их]. Голосуем всей семьей», – сказал он.

Минниханов напомнил, что особую значимость эти выборы приобретают потому, что граждане выбирают не только Президента страны, но и верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

«Для того чтобы великая Россия сохранилась, укрепилась и оставалась всемогущей, нам нужен грамотный верховный главнокомандующий, мы должны победить», – заключил Рифкат Минниханов.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).