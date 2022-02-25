«Понимаем друг друга с полуслова»: Мухаметшин выступил на форуме «Таджикистан – Россия»

Председатель Госсовета РТ, председатель Комиссии по проблемам международного сотрудничества Совета законодателей РФ Фарид Мухаметшин в составе российской делегации под руководством главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко принял участие в работе межпарламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», который прошел сегодня в Душанбе. Парламентарии обсудили вопросы российско-таджикистанского сотрудничества, расширения парламентских, экономических и гуманитарных связей, в том числе на региональном уровне.

«Татарстан давно сотрудничает с Таджикистаном, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, обращаясь к участникам форума. – Достаточно отметить, что на протяжении последних четырех лет товарооборот стабильно растет, составив в прошлом году 19,5 млн долларов США. В Таджикистане проявляют большой интерес к татарстанской нефтехимии, шинной продукции. В Татарстане пользуются спросом продукция таджикистанских производителей, оборудование и многое другое. Думаю, потенциал нашего взаимодействия больше».

По словам Фарида Мухаметшина, у Татарстана с Таджикистаном большие гуманитарные связи. В настоящее время в Таджикистане проживает порядка 15 тыс. татар. Национально-культурная автономия таджиков, созданная в рамках Ассамблеи народов Татарстана еще в 1988 году, объединяет около 6 тыс. человек. Таджикская диаспора органично вписалась в этнокультурную жизнь Татарстана. Помимо участия в традиционных днях национальных культур и фестивалях, организации праздника Науруз, автономия взяла на себя миссию социокультурной адаптации таджиков. В Татарстане созданы все условия для изучения родного таджикского языка в Многонациональной воскресной школе.

Таджикистан находится в первой десятке по количеству иностранных студентов, обучающихся в татарстанских вузах, – более 1 тыс. человек, а это 5% от общего количества иностранных учащихся вузов. «Студенты также активно участвуют в общественной жизни нашей республики, в мероприятиях по линии Ассамблеи народов Татарстана. Мы понимаем друг друга с полуслова», – рассказал Фарид Мухаметшин.

Отдельно руководитель Госсовета РТ остановился на вопросах поддержки в Таджикистане русскоязычного населения. В настоящее время в республике завершается строительство пяти русскоязычных школ. Участники форума сегодня осмотрели место строительства одной из них, возведенной в рамках соглашений между правительствами России и Таджикистана.

Для усиления сотрудничества Фарид Мухаметшин предложил подключить к работе актив российских и таджикистанских муниципалитетов.

Комментируя итоги форума, Председатель Госсовета РТ отметил, что между Таджикистаном и Россией сложились тесные духовные и культурные связи. «Сегодняшний визит позволяет рассчитывать на дальнейшее углубление нашего взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул он.

Межпарламентский форум «Таджикистан – Россия» с участием руководителей ведомств и представителей бизнеса в этом году прошел уже в седьмой раз, став авторитетной площадкой для обсуждения и решения вопросов взаимодействия регионов двух государств.