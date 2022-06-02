«Понимаем, что будет резонанс»: звезду с башни Казанского Кремля снимут на реконструкцию

Восстановительные работы на Спасской башне Казанского Кремля невозможно завершить без реставрации ее главного символа – золотой звезды. В ближайшее время ее снимут и передадут мастерам, у которых есть большой опыт работы со старинными объектами. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

Восстановительные работы на Спасской башне Казанского Кремля невозможно завершить без реставрации ее главного символа – золотой звезды

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Команда архитекторов-реставраторов у нас имеется значительная»

Реконструкция в Спасской башне Казанского Кремля началась в феврале 2022 года. До этого реставрационные работы здесь проходили почти 40 лет назад – в 1983 году. Подвижки грунта кремлевского холма и подземные воды привели к трещинам в фундаменте и стенах. Поэтому сейчас первым делом ведутся работы по укреплению основных элементов архитектурного сооружения.

«Спасская башня Казанского Кремля находится в зоне особого внимания. Пока мы идем в рамках первого и самого сложного этапа реставрации, который включает противоаварийные работы, усиление фундамента, стен, обустройство гидроизоляции. Мы понимаем, что будет общественный резонанс, но тем не менее не можем обойти и вопрос реставрации звезды на Спасской башне из-за ее аварийного состояния. Мы планируем ее снять, отдать реставраторам. Звезда на башне существенно износилась, крепления находятся в ветхом состоянии. Поэтому мы вынуждены ее демонтировать. Подчеркиваю – временно. Нам необходимо ее снять, вернуть первоначальный облик и покрыть специальным защитным составом. После реставрации звезда Спасской башни будет возвращена на свое место», – рассказал Иван Гущин.

Иван Гущин: «Мы понимаем, что будет общественный резонанс, но тем не менее не можем обойти и вопрос реставрации звезды на Спасской башне из-за ее аварийного состояния» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, комплекс реставрационных работ будет выполнять одна из татарстанских компаний, которая имеет допуск к работам на объектах культурного наследия. «Опыт реставрационных работ подобных объектов в республике накоплен достаточно большой. Команда архитекторов-реставраторов у нас имеется значительная», – пояснил руководитель комитета.

Сколько времени займет восстановление одного из главных символов Казанского Кремля, пока не известно. По словам Ивана Гущина, в вопросах реставрации объектов культурного наследия главное не сроки, а качество работ.

«Навершие в виде пятиконечной звезды на башне появилось в 1963 году. Пришло время его обновить. Звезду аккуратно открепят от навершия, спустят и доставят в производственный цех. Габариты звезды по лучам – 2,7 метра. Общая высота конструкции со шпилем – 2,9 метра. Шпиль сварной и проклёпанный из двух частей, от ветровых нагрузок он лопнул. От птиц звезду защищает специальная гребенка, которая вновь будет выполнена», – сообщил Гущин.

Детали реставрации будут уточнены после демонтажа – это сделает специальная комиссия непосредственно в цеху.

«Именно она примет окончательное решение по материалу покрытия. Предполагается, что это будет нитрид титана. Кроме того, предстоит выяснить, какой из сплавов авиационного алюминия использовался при изготовлении самой звезды. После тщательного изучения аварийной конструкции станет понятен объем реставрационных работ и их стоимость», – рассказал собеседник «Татар-информ».

Верхний ярус башни, откуда открывается потрясающий вид на Казань, будет доступен туристам

До 1917 года Спасская башня была увенчана двуглавым орлом, который был демонтирован после Октябрьской революции. На фотографиях 30-40-х и более поздних годов видно, что на главной башне Казанского Кремля ничего нет. Одновременно со звездой на Спасской башне в шестидесятые годы появились и электромеханические часы, которые также нуждаются в реставрации.

До 1917 года Спасская башня была увенчана двуглавым орлом, который был демонтирован после Октябрьской революции Фото: wikipedia.org, общественное достояние

Как ранее сообщила начальник отдела реставрации Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ) РТ Майя Морозова, на реставрацию часов тоже потребуется продолжительное время.

«До 30 августа планируется провести реставрационные работы со шпилем Спасской башни. Циферблат останется таким же, как мы сейчас его видим. Оборудование малинового звона и механизм часов будут также отреставрированы, но они к ближайшему 30 августа готовы пока еще не будут. Надо еще найти узких специалистов для этого», – сказала она.

Документацию на реставрацию объекта культурного наследия «Спасская башня Казанского Кремля» разрабатывал проектный институт «Татинвестгражданпроект».

По словам руководителя Комитета РТ по охране культурного наследия Ивана Гущина, реставрационные работы сейчас ведутся и на других объектах Казанского Кремля Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Согласно техническому заданию, в наши дни на первом этаже четырехъярусной башни с арочным проходом и трехэтажным пристроем должны будут разместиться экскурсионно-информационный центр, камера хранения, комната экскурсоводов. На втором – административные и служебные помещения, методический кабинет, санузлы. Третий этаж башни станет выставочной музейной площадкой, здесь будут гардероб и санузлы. На самом верхнем ярусе башни планируется организовать сезонное выставочное пространство.

По словам представителя генподрядчика реставрационных работ Дмитрия Короткова, на верхний ярус башни смогут попасть все желающие – туристы и жители города. Локация уникальная – оттуда открывается потрясающий вид на Казань.

«Циферблат останется таким же, как мы сейчас его видим. Оборудование малинового звона и механизм часов будут также отреставрированы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По проекту сюда предлагается вывести винтовую лестницу, расширив имеющийся проем в куполе нижнего яруса, и организовать выход туристов на обходные гульбища звона в теплый сезон. Пока же необходимо укрепить ярус, выполнить его гидроизоляцию», – рассказал Коротков.

До начала реставрации на первом ярусе Спасской башни Казанского Кремля размещались кассы для туристических и экскурсионных групп, а также служебные помещения для гидов. Сейчас они перенесены в первый подъезд отреставрированного здания Присутственных мест на территории музея-заповедника.

«Была вынужденная мера – разобрать 6-е и 7-е прясла стен, поскольку они находились в крайне аварийном состоянии»

Спасская башня, входящая в комплекс крепости Казанского Кремля, – объект ЮНЕСКО, была построена в 1556-1562 годах псковскими мастерами под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя. Она всегда служила парадным въездом в старинную крепость. Первоначально – в XVI веке – башня была двухъярусной кубической постройкой с дозорной вышкой. Над проездными воротами располагалась икона Спаса Нерукотворного (то есть Спасителя – Иисуса Христа), откуда и появилось название башни. В то время перед воротами башни был ров, через который перекидывали деревянный мост.

«В прошлом году мы выдали порядка 40 разрешений на ремонтные и противоаварийные мероприятия. Комплекс Кремля достаточно большой, он включает 45 самостоятельных объектов ЮНЕСКО» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам руководителя Комитета РТ по охране культурного наследия Ивана Гущина, реставрационные работы сейчас ведутся и на других объектах Казанского Кремля.

«Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО всегда находится в зоне нашего внимания. Только в прошлом году мы выдали порядка 40 разрешений на ремонтные и противоаварийные мероприятия. Комплекс Кремля достаточно большой, он включает 45 самостоятельных объектов ЮНЕСКО – это башни, соборы, сооружения», – перечислил глава ведомства.

Восстановительные работы, в частности, ведутся на стенах Кремля.

«Что сейчас происходит со стенами? Это была вынужденная мера – разобрать 6-е и 7-е прясла стен, поскольку они находились в крайне аварийном состоянии и была опасность обрушения. – пояснил Гущин.

По его словам, стены будут восстановлены в своем историческом виде.