Поникший Далалоян и золотая Мельникова: как выступают наши гимнасты на Играх БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Российским спортсменкам не было равных

Практически заполненный Центр гимнастики с нетерпением ждал появления в зале олимпийских чемпионов. Не каждый день казанский зритель может воочию увидеть лучших гимнастов России последних лет. Ангелина Мельникова, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Давид Белявский – все они вчера были настроены бороться исключительно за золотые медали на первых в истории столь масштабных Играх БРИКС.

Перед началом своих выступлений Ангелина Мельникова в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» призналась, что очень скучала по международным соревнованиям за прошедшие с последней летней Олимпиады три года. Как отметила спортсменка, Игры БРИКС – это «настоящий глоток нового дыхания для российских атлетов».

«Хочется больше спортивных активностей. Я сейчас смотрю соцсети, и столько мы пропустили за эти три года. Я думаю об этом. Три моих спортивных года, боже! Спортивный век короткий и нужно успеть побольше», – сказала Мельникова.

Спортивный азарт и нацеленность на победный результат наглядно отразились на выступлениях олимпийской чемпионки. В опорном прыжке Мельникова заработала серебро, обидно уступив другой россиянке – Анне Калмыковой – 0,034 балла. А вот на разновысоких брусьях Ангелина справедливо оказалась лучшей. Второе место на этом снаряде получила Лейла Васильева, а третью позицию заняла белорусская спортсменка Елена Титовец.

Таким образом, на счету российских гимнасток только за вчерашний день две золотые и две серебряные медали.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

На вольных упражнениях с медалью у россиян остался лишь Нагорный

В отличие от женщин, у мужчин-гимнастов уже на первом снаряде образовалась плотная конкуренция. Открывали вчерашнюю спортивную программу в Центре гимнастики вольные упражнения, где все внимание публики было приковано, конечно, к Никите Нагорному. Точно подмечено, что данная дисциплина в гимнастике – «короночка» олимпийского чемпиона.

Нагорный может выстроить более легкую, чем у соперников, программу на вольные упражнения. Однако выполнит ее настолько чисто, что любая сложность против этого не поможет. Никита был очевидным фаворитом соревнований. Тем не менее, золота добиться спортсмен не сумел.

Всему виной просто фантастическое выступление белорусского гимнаста Егора Шарамкова. Главный соперник Нагорного показал очень достойное исполнение технических элементов, ошибившись лишь единожды – на последней диагонали у него чуть дрогнула нога. В остальном акробатика Егора была впечатляющей по своей красоте.

Нагорный лишил себя золотой медали фактически уже в начале собственного выступления. Первая диагональ – и сразу заступ. Такие ошибки профессионалы не прощают ни в каких международных соревнованиях, будь то летняя Олимпиада или Игры БРИКС. Шарамков по сумме баллов прилично оторвался от Нагорного, не дав ему в полной мере насладиться обожанием зрителей.

Символично, что сильнейший гимнаст Белоруссии не смог отобраться на предстоящую Олимпиаду в Париже, зато обыграл всех наших атлетов в вольных упражнениях. Отметим, что вообще без медали на вольных остался Артур Далалоян, решивший, видимо, гостеприимно уступить бронзу еще одному белорусскому гимнасту – Ярославу Крутову.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Сенсация на кольцах у мужчин и золото на конь-махах у Поляшова

Главная неожиданность вечера – золото турка Юнуса Гюндогду в упражнениях на кольцах. Спортсмен всего на 0,033 балла опередил того же Далалояна, занявшего второе место. Российский гимнаст был настолько раздосадован своим результатом, что даже немного поругал журналистов, подошедших к нему за комментариями после выступления.

«Второй день подряд вы меня окружаете, чтобы задать одни и те же вопросы о конкуренции на Играх БРИКС. Вот она, на ваших глазах проходит. Сейчас оставьте меня, после разговоров с вами пустым выходишь на снаряд», – негодовал Далалоян.

Понять спортивную злость Артура нетрудно. Один из явных, помимо Нагорного, фаворитов соревнований гимнастов – и до сих пор без золотой медали. Но мастерства у Далалояна предостаточно, поэтому с трудом верится, что это последня награда атлета на текущих Играх БРИКС.

В упражнениях на конь-махах провалился легендарный олимпийский чемпион Давид Белявский. Россиянин соскользнул со снаряда практически на финише комбинации, поэтому закономерно не попал даже в тройку. Золото в этой дисциплине получил еще один россиянин – Владислав Поляшов, который оторвался совсем на чуть-чуть от казахстанца Диаса Тойшибека.

Татарстанский атлет Даниел Маринов вчера довольствовался бронзой в упражнениях на кольцах. Но, кажется, это совсем не та медаль, на которую рассчитывал главный талант в нынешней спортивной гимнастике.