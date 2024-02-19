«Поможет в выполнении задач»: бойцы СВО поблагодарили нурлатцев за «птичку»

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Жители Нурлатского района РТ быстро откликнулись на пост «Боевого братства» в одном из мессенджеров о сборе средств для покупки необходимых вещей бойцам СВО. Все, что заказывали военнослужащие, в том числе квадрокоптер, куплено и отправлено.

И уже пришел ответ — это благодарность в виде письма.

«Спасибо большое „Боевому братству“ и всему Нурлату и Нурлатскому району. Эта „птичка“ нам очень поможет при выполнении задач. Также за спутниковую тарелку и генератор, которые позволят нам быть всегда на связи с родными и близкими», — написал боец с позывным Аис.

Отдельное спасибо военный адресовал команде «Вкусняшки для победы» за предоставленные сухие обеды, окопные свечи, теплую одежду, одеяла и подушки, которые будут согревать солдат в землянках и окопах.

«От имени всего личного состава первого батальона 37-го полка спасибо большое, ваша помощь бесценна. Победа будет за нами», — такой привет от имени бойцов отправил Аис.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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