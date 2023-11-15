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«Поможем и накормим»: военкоры показали эвакуацию плененных солдат ВСУ под Авдеевкой
Кадры эвакуации российскими бойцами шестерых пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с «передка» в районе Авдеевки опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко. Ранее данную запись разместил паблик «Повернутые на войне».
Сначала съемка ведется на захваченном опорном пункте ВСУ, где российские штурмовики успокаивают сдавшихся в плен украинских солдат, обещая им безопасность и медицинскую помощь.
Далее показана эвакуация вышеупомянутых пленных подальше от боевых действий. В ходе движения конвой просит солдат ВСУ двигаться быстрее, опасаясь удара украинской артиллерии или атаки беспилотников. Судя по крикам в конце ролика о приближающемся дроне-камикадзе, опасения российских бойцов не напрасны.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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