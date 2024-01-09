Помощником главы Менделеевского района по противодействию коррупции стал Иван Егоров

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Сегодня на деловом понедельнике в Менделеевске было объявлено о ряде кадровых назначений. На должность помощника главы Менделеевского района по вопросам противодействия коррупции назначен Иван Егоров. Чиновника на совещании представил сам глава Радмир Беляев.

«Иван Владимирович, на вас возложено большое количество задач. Основным из направлений в сфере противодействия коррупции является предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин. Борьба с коррупцией является на сегодняшний день одним из самых актуальных направлений государственной политики», — отметил руководитель муниципалитета.

Иван Егоров родился 30 апреля 1986 года в городе Веймар (на тот момент — ГДР). В 2010 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция».

Начинал карьеру с должности участкового уполномоченного милиции МОБ ОВД Сунского района Кировской области. В разные годы работал заместителем начальника отделения участковых уполномоченных милиции Менделеевского ОВД МВД по РТ, заместителем начальника местного отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России.

Трудился также начальником штаба отдела МВД России по Менделеевскому району, начальником отдела МВД России по Менделеевскому району, заместителем начальника ОМВД России — начальником полиции местного отдела МВД. Награжден благодарственными письмами и почетными грамотами МВД по РТ.