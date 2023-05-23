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Помощником главы исполкома Набережных Челнов назначен Константин Рысев
Помощником руководителя исполкома Набережных Челнов стал уроженец Автограда Константин Рысев. Об этом сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова.
Рысев имеет два образования по специальностям «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Юриспруденция». Работает в системе муниципального управления с 2016 года.
Начинал карьеру в должности главного специалиста отдела взаимодействия с организациями территории администрации Комсомольского района. После трудился в Управлении административно-технической инспекции, Управлении контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг, Управлении экономического развития и поддержки предпринимательства.
До назначения на должность Александр Рысев занимал должность начальника Отдела контроля качества Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг.
Ранее мэр Наиль Магдеев официально представил нового главу Комсомольского района города Ленара Ахметзянова. В этой должности Ахметзянов работает с апреля месяца, о чем сообщал «Татар-информ».
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