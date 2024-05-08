Помощник Раиса РТ: «Прадеда прозвали Данко: он выводил семьи с оккупированной территории»

Помощник Раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова в преддверии Дня Победы поддержала акцию «Мой Герой — моя семья». Корреспонденту «Татар-информа» она рассказала о близких, которых коснулись испытания Великой Отечественной войны.

«Родной мой дед Вадим Данилович Балтусов в войну был маленьким, их эвакуировали из Царского села в Татарию. После войны служил на Балтийском флоте на минном тральщике, штурманом. Они разминировали Балтийское море. Прадед Данил Матвеевич Балтусов жил под Кингиссепом, в деревне Роговицы (Ленинградская область – прим. Т-и). Эта территория была оккупирована немцами до 1942 года. Он выполнял секретное задание в годы войны: выводил семьи партизан с оккупированной территории на территорию России – его называли Данко. После войны он нашел семью в Татарии, работал в совхозах Челнов и Казани руководителем и агрономом», – сказала собеседница агентства.

Борис Григорьевич Балтусов Фото: https://1418museum.ru/

Троюродный дед Олеси Балтусовой Борис Григорьевич Балтусов был старше брата Вадима. Родившись в 1918 году, на защиту Родины он встал младшим лейтенантом морской пехоты в 1938 году. Служил на Териберке, на полуострове Рыбачем. Участвовал в Финской компании. В Великой Отечественной войне участвовал со дня ее начала – 22 июня 1941 года. С 1942 года служил старшим следователем отдела контрразведки «СМЕРШ» 205-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Карельском фронте, освобождал Польшу, Германию.

Как гласит наградной лист, «на территории Померании сам задержал 25 человек-членов национал-фашистской партии», а также «оказывал практическую помощь оперативному составу отдела и командованию 205-й стрелковой дивизии по очистке частей от скрытых врагов», при этом «в службе своей старался никогда не допускать случаев нарушения законности». За смелость, решительность, мужество и личную доблесть Борис Григорьевич Балтусов был награжден двумя орденами «Красная Звезда», Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне. 1941–1945 годов» и «За боевые заслуги».

Борис Григорьевич Балтусов Фото: https://1418museum.ru

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации также размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.