Ушаков: Россия предложит Армении и Азербайджану трехсторонние переговоры

Россия собирается предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит. В ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения, заявил помощник российского Президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, видим, что в эту работу (по нормализации отношений Армении и Азербайджана) пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, ЕС и США. Но они в основном используют наши наработки», — отметил Ушаков.

Он напомнил, что Россия активно содействует нормализации отношений Азербайджаном и Арменией. В Москве считают, что ключом к достижению устойчивого мира и решению всех проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей, достигнутых при активном участии российского Президента Владимира Путина.

Глава российского государства 13-14 октября посетит Казахстан, где примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в саммите СНГ. Там он собирается провести ряд встреч. По словам Ушакова, на полях саммита пройдут переговоры Президента РФ с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.