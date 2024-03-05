Помощник Путина объяснил, почему именно Казань выбрана для проведения саммита БРИКС

Казань выбрана в качестве места проведения саммита БРИКС неслучайно. Город и руководство Татарстана готовы к проведению события такого уровня и обеспечены всем необходимым для его успешной организации. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился помощник Президента России Юрий Ушаков.

«Казань в качестве места проведения саммита выбрана неслучайно. Город располагает всем необходимым, чтобы на достойном уровне организовать встречу мировых лидеров», — заметил он.

В качестве преимуществ столицы Татарстана Ушаков назвал развитые транспортную сеть, туристическую инфраструктуру, созданную комфортную и современную городскую среду. Немаловажно, что руководство республики уже «набило руку» в успешном проведении различных международных форумов.

Он уточнил, что члены организационного комитета по председательству России в БРИКС регулярно выезжают в Казань, чтобы держать на контроле подготовку к саммиту и встрече высокопоставленных гостей и делегаций.

«Поддерживаются плотные контакты оргкомитета с руководством Татарстана, со всеми, кто на месте отвечает за конкретные практические задачи, стоящие перед городом в преддверии столь масштабного события», — подчеркнул помощник Президента.

Саммит БРИКС, напомним, состоится в Казани в октябре 2024 года по предложению Президента России Владимира Путина. Это главное событие российского председательства в объединении.