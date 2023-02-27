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Помощник Путина Фурсенко: Дипломы бакалавров приравняют к дипломам специалистов
В России дипломы выпускников высших учебных заведений, получивших степень бакалавра, будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24».
«Эти дипломы (бакалавра — прим. Т-и) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — заявил бывший министр образования и науки (цитата по ТАСС).
Фурсенко объяснил, что в Советском Союзе все выпускники университетов считались дипломированными специалистами. По его словам, то же самое планируется сделать и сейчас. Все ранее выданные дипломы бакалавров также будут признаваться.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием со сроком обучения от четырех до шести лет. Он уточнил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то у таких выпускников должна быть возможность продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Аспирантуру же он предложил выделить в отдельную категорию профессионального образования.
Позднее министр науки и образования РФ Валерий Фальков заявил, что соответствующие образовательные программы будут подготовлены российскими вузами под контролем Минобрнауки в ближайшее время.
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