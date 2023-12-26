Помощник Президента РФ Орешкин рассказал, что хорошо развито в России

У России очень развита платформизация отраслей. К примеру, «Яндекс» обыграл Google на рынке такси. Также у страны есть собственные компетенции. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, пишет РИА Новости.

Спикер добавил, что благодаря технологиям в ближайшие десятилетия поменяют все традиционные отрасли: от энергетики до продовольствия. Также формирование экономики данных достойно быть отдельным трендом.

Он подчеркнул, что как только база данных будет большой, платформизация затронет ряд отраслей. В качестве примера он рассказал о сервисе «Яндекс Такси». Данная платформа, говорит Орешкин, полностью заменила рынок. Теперь платформа устанавливает любые тарифы, исключая так называемое «свободное ценообразование». И подобные форматы будут касаться всей экономики, утверждает собеседник.

Более того, платформизация затронет и социальную сферу. Так, в здравоохранении уже используют искусственный интеллект, который анализирует снимки и многое другое.