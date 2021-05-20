Казахстан и Россия эффективно взаимодействовали в период борьбы с пандемией

Помощник Президента Казахстана Ерлан Карин выразил благодарность России за помощь в преодолении пандемии Covid-19. Об этом он заявил в ходе центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани.

В своем выступлении Ерлан Карин выразил надежду на восстановление допандемийного режима в мире и отметил, что после долгой паузы вновь очень рад видеть своих коллег. Он напомнил, что 11 мая ВОЗ объявила о начале пандемии, однако в Казахстане оперативные меры были приняты еще до этой даты — в конце января.

«Поэтапно сокращалось авиасообщение, ограничивались въезды, началась эвакуация наших студентов из Уханя и других китайских городов, был усилен санитарно-эпидемиологический контроль на границе. Если бы власти не приняли все эти меры, то инфекция попала бы в регион гораздо быстрее. Первый случай заболевания в Казахстане был зафиксирован 13 марта, тогда как в Европе случаи фиксировались в конце января», — отметил помощник Президента Казахстана.

15 марта, после первого случая коронавируса, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП, который действовал вплоть до 11 мая. За этот период были построены больницы для лечения больных Covid-19. Однако после ослабления ограничений в Казахстане вновь начался рост заболевших и возросло количество смертей.

«Здесь я хочу сказать спасибо России, благодаря участию которой ситуация была выправлена. Российские специалисты работали в регионах Казахстана, посылали гуманитарную помощь. Это конкретный пример взаимовыручки и поддержки», — поблагодарил Ерлан Карин.

В настоящее время общее количество заболевших в Казахстане составляет 358 тыс. человек, из них 310 тыс. побороли вирус.

«В Казахстане с 1 февраля начата кампания по вакцинации. На базе Карагандинского фармацевтического комплекса началось производство российской вакцины „Спутник V“», — рассказал докладчик.