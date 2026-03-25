Помощник полпреда Президента РФ в ПФО Сергей Козлов провел прием граждан

В Нижнем Новгороде 24 марта помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Козлов провел видеоприем граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей, поступившие в приемные Президента РФ в республиках Татарстан, Мордовия и Оренбургской области, сообщается в пресс-службе полпреда Президента РФ в ПФО.

В мероприятии приняли участие представители региональных исполнительных органов, курирующих социально-экономические вопросы, и органов местного самоуправления, а также главные федеральные инспекторы в регионах. От Республики Татарстан в приеме участвовали Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов и первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Один из жителей Республики Татарстан обратился с просьбой о содействии в проведении капитального ремонта многоквартирного дома в селе Верхний Услон.

«По информации первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина, до мая текущего года планируется определить подрядную организацию на выполнение строительно-монтажных работ. Предусмотрен ремонт фасада и кровли. Работы предполагается завершить до декабря 2026 года», – сообщили в пресс-службе.

Также поступили обращения от жителей Республики Мордовия и Оренбургской области.

Реализация принятых решений по поручению помощника полпреда взята на контроль главными федеральными инспекторами.