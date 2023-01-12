Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в народные дружины из-за угрозы диверсий

Командир спецподразделения «Ахмат» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов призвал жителей России объединяться в «народные дружины». По его мнению, это позволит им охранять свои населенные пункты и предотвращать диверсии ВСУ. Сложившиеся условия требуют мобилизации, заявил он в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт».

«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — цитирует его «Коммерсантъ».

Он добавил, что в случае «если будет эскалация», жители страны должны быть готовы «что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй». Алаудинов также посетовал на то, что часть населения России полагают, что «вообще ничего не происходит» и живут обычной жизнью.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские регионы, из-за чего в них введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Он действует в Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.