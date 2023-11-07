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Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подорвался на подаренной гранате
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как выяснилось, Частяков вернулся домой с подарками от коллег на день рождения, которые начал показывать родным. Так, майор получил подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.
Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.
Залужный отметил, что полиция обнаружила в квартире погибшего еще 5 таких неразорванных гранат. Вскоре их отправят на экспертизу. Кроме того, в кабинете Частякова провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются следственные действия, указал Залужный.
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