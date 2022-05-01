Помощник Боба Хартли назначен главным тренером «Авангарда»

Омский «Авангард» объявил о назначении Дмитрия Рябыкина главным тренером клуба. В прошлом сезоне этот специалист был в тренерском штабе команды Боба Хартли.

«Выбор главных тренеров на рынке был не так велик. Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина на данный момент является оптимальной. Дать шанс тренеру, который уже на протяжении многих лет работает в штабе, давно стал своим для омских болельщиков, логично и правильно. За последние четыре сезона клуб обрёл четкий вектор развития. Мы верим, что наша система будет работать и дальше.

Рассчитываем, что тренерский штаб в большинстве своём продолжит работу, у многих специалистов действующие контракты. Контракт Дмитрия Рябыкина заключён сроком на один год и может быть продлён в случае достижения цели на сезон», – прокомментировал клубной пресс-службе назначение Рябыкина генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

В завершившемся плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» в первом раунде выбил казанский «Ак Барс». «Ястребы» обыграли команду Дмитрия Квартальнова в шести матчах (4-2). Позже главный тренер «барсов» был уволен, с ним не продлили контракт.