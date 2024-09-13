Помощница гендиректора из Казани на «Мисс офис-2024»: «Новый вызов для меня»

Помощник генерального директора одного из косметических заводов Казани Ляйсан Багаутдинова представляет Татарстан на международном конкурсе «Мисс офис». О своем участии в этом мероприятии Ляйсан рассказала «Татар-информу».

«Для меня большая честь представлять Республику Татарстан на международном конкурсе. Честно говоря, не предполагала, что мое желание просто поучаствовать перерастет в реальную мечту представить наш прекрасный регион в финале!» — отметила собеседница агентства.

У Ляйсан есть интересное хобби. Оно дает ей вдохновение и уверенность в себе.

«Участие в таком масштабном конкурсе — это новый вызов для меня, здесь нужно проявить себя с разных сторон и творчески подойти к выполнению заданий. В этом мне помогает мой девиз по жизни — никогда не останавливаться на достигнутом! А конный спорт, которым я увлекаюсь уже много лет, придает силы», — поделилась Ляйсан.

Об этом конкурсе она узнала от подруги, которая предложила ей отправить заявку на участие. С этапом кастинга Ляйсан справилась достаточно легко, и теперь участвует в онлайн-голосовании. Оно будет длиться три недели, далее будут озвучены итоги.

Финальное шоу состоится 30 ноября в Москве под руководством профессиональных режиссеров, хореографов, визажистов, стилистов и фотографов.

Международный конкурс «Мисс Офис — 2024» проводится на территории России с 2010 года, а также охватывает другие страны, направившие своих конкурсанток.

Главная цель конкурса — создание и пропаганда современного образа успешной деловой женщины. В конкурсе может принять участие любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.