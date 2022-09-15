Помощи не будет: производители сланцевого газа в США отказались нарастить поставки Европе

Американские производители сланцевого газа и нефти не смогут этой зимой резко нарастить поставки в страны Европы, рискующей столкнуться с энергетическим кризисом. Такой вывод сделали авторы статьи в британской газете Financial Times, сообщает ТАСС.

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — сказал глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Аналогичное мнение имеет и исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

Аналитики отмечают, что поставки энергоресурсов из Штатов в Европу выросли на фоне скачка цен, но на сегодня экспорт СПГ и нефти практически достиг своего максимума.

Исполнительный директор инвесткомпании Kimmeridge Energy Бен Делл рассказал, что предприниматели, вкладывающиеся в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи сырья и предпочитают модель «меньше производства, больше прибыли».

«Инвесторы по большей части не хотят, чтобы сланцевые компании преследовали модель роста, — пояснил Делл. — Возможности капитала чрезмерно ограничены».

Ранее глава Минэнергетики США Дженнифер Грэнхолм на встрече с главами крупнейших нефтяных компаний страны призвала их наращивать добычу.