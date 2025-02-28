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Общество 28 февраля 2025 18:03

Помощь тяжелобольным детям и нуждающимся окажут в Татарстане во время Рамадана

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Во время священного для мусульман месяца Рамадан благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ окажет материальную помощь четырем тяжелобольным детям. Об этом сообщили в пресс-службе муфтията.

В рамках акции «Рамадан – месяц добрых дел» также финансовая поддержка будет оказана двум жительницам Татарстана: пенсионерке Альфие Мингазовой и инвалиду I группы Эльвире Латфуллиной.

Кроме того, за месяц фонд «Закят» планирует передать нуждающимся семьям не менее 500 продуктовых наборов, включающих муку, крупы, подсолнечное и сливочное масло, консервы, сахар, макароны, шоколадные изделия, печенье, кофе, чай и финики.

В прошлом году денежную помощь получили 34 тяжелобольных ребенка и 36 взрослых, нуждающимся семьям раздали 600 продуктовых наборов общим весом около 4 тонн.

#ДУМ РТ #рамадан #благотворительная помощь
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