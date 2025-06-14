Помощь спасателей понадобилась казанцу, который пытался починить слив и застрял

Жителю Казани потребовалась экстренная помощь спасателей из-за неудачной попытки ремонта душевого слива в квартире.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел в доме по улице Подлужная, где мужчина пытался устранить засор в душевой кабине и засунул пальцы в слив.

Несмотря на усилия, казанец не смог самостоятельно освободить руку, пальцы начали неметь, и он обратился за помощью к спасателям. Прибывшие на место происшествия сотрудники ЗПСО №2, используя слесарный инструмент, аккуратно освободили пальцы мужчины из сливного отверстия.