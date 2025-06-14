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Происшествия 14 июня 2025 13:10

Помощь спасателей понадобилась казанцу, который пытался починить слив и застрял

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Жителю Казани потребовалась экстренная помощь спасателей из-за неудачной попытки ремонта душевого слива в квартире.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел в доме по улице Подлужная, где мужчина пытался устранить засор в душевой кабине и засунул пальцы в слив.

Несмотря на усилия, казанец не смог самостоятельно освободить руку, пальцы начали неметь, и он обратился за помощью к спасателям. Прибывшие на место происшествия сотрудники ЗПСО №2, используя слесарный инструмент, аккуратно освободили пальцы мужчины из сливного отверстия.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#спасатели #помогли мужчине #Казань
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