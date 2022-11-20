«Помощь рядом»: как движение «Ярдәм янәшә» поддерживает семьи мобилизованных татарстанцев

В Татарстане расширяют меры поддержки мобилизованных и их семей. В рамках общероссийской акции #МыВместе возобновило работу движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Как помогает объединение детям и супругам мобилизованных воинов, рассказал «Татар-информу» координатор движения Тимур Сафин.

Тимур Сафин: «Нужен был какой-то координирующий орган – некая точка взаимодействия «всех со всеми». Сегодня движение работает в рамках общероссийской акции #МыВместе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прежде всего, наша задача – помочь семьям военнослужащих, и здесь есть разные направления»

Многие татарстанцы не понаслышке знают о работе общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Когда была создана организация?

Движение было организовано по инициативе общественников в 2020 году как ответ на пандемию, ответ на то, что в обществе появились некоторые проблемы, опасения и нуждающиеся. С другой стороны, появились люди, которые хотели бы оказать помощь. Нужен был какой-то координирующий орган – некая точка взаимодействия «всех со всеми». Сегодня движение работает в рамках общероссийской акции #МыВместе.

Сколько волонтеров насчитывалось в самом начале пути и какое количество добровольцев сейчас?

В 2020 году, как и сейчас, все общественные объединения и предпринимательское сообщество были включены в поддержку людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Если пандемия затрагивала определенную группу людей – кого-то в большей, кого-то в меньшей степени, то ситуация, в которой мы находимся сейчас, затрагивает всех.

Количество волонтеров и партнеров, в целом инициативных людей трудно подсчитать. Если 2020 году мы мыслили категориями тысяч людей, то сейчас можно мыслить десятками тысяч граждан, которые включены в оказание помощи разными способами. Это может быть предоставление гуманитарной помощи, оказание психологической и адресной поддержки, помощь мобилизованным гражданам.

«Одно из направлений – это адресная помощь семьям мобилизованных. Мы также стараемся оказывать психологическую поддержку» Фото: vk.com/yardem_rt

По каким направлениям организована работа общественного движения?

Прежде всего, наша задача – помочь семьям военнослужащих, и здесь есть разные направления. Не секрет, что существуют проблемы, связанные с выплатами. Мы находимся на связи с разными министерствами и ведомствами, стараемся помочь людям разобраться. Часто помощь нужна именно информационная: куда обратиться, как, что нужно предпринять.

Также мы прорабатываем вопросы льгот, мер поддержки, как республиканских, так и муниципальных, которые сейчас расширяются. Если человек должен был получить меры поддержки, но не получил, мы стараемся содействовать в решении проблемы.

Второе направление – это адресная помощь семьям мобилизованных. Можно сказать, это социально-бытовая поддержка – например, протекла крыша и нужно ее починить или наколоть дрова. Возможно, в каких-то моментах это простые, казалось бы, истории, однако без мужчины в доме они едва ли разрешимы. Например, поменять резину на машине или поднять баллоны с водой женщинам в одиночку достаточно трудно.

Мы также стараемся оказывать психологическую поддержку. Здесь нам помогают партнеры в лице Татарстанского отделения Российского Красного Креста – это и специальные группы психологической поддержки граждан, и адресная индивидуальная работа с членами семьи военнослужащих. Это важно, ведь поддерживать себя очень сложно, однако в такое непростое время просто необходимо держать себя в эмоционально стабильном состоянии.

Все вопросы, которые есть у мобилизованных граждан и их семей, вы узнаете с помощью горячих линий. Сколько поступило за все время таких звонков? Какого рода обращения граждан?

В течение 1,5 месяца мы получили более 36 тыс. обращений по всем каналам. В основном это вопросы консультативного характера – люди пытаются разобраться в том, какие льготы им положены. Около 1,5 тыс. заявок связаны с проблемой получения выплат. Другие обращения касаются адресного характера – что-то починить, посидеть с ребенком или взять собаку на передержку. Кстати, людей, готовых забрать домашних питомцев, по нашим наблюдениям, становится все больше и больше.

Люди также звонят, просят материальную поддержку. К сожалению, мы не обладаем большим количеством финансов, но стараемся по мере возможности находить партнеров, которые готовы помочь оплатить что-то или закрыть те или иные счета.

Только за последние полтора месяца в сотрудничестве с татарстанским реготделением «Единой России» и АНО «Добрая Казань» нам удалось отправить в Лисичанск более 300 тонн гуманитарной помощи Фото: vk.com/yardem_rt

«Надеемся, что ситуация, в которой сегодня оказалась страна, завершится и наша помощь более не потребуется»

Помимо поддержки мобилизованных семей и простых граждан, оказавшихся в трудной ситуации, вы осуществляете гуманитарную миссию. Расскажите об этом поподробнее.

У нас есть еще одно большое направление – это гуманитарная помощь жителям Лисичанска. Напомню, этот город находится под шефством Татарстана. Только за последние полтора месяца в сотрудничестве с татарстанским реготделением «Единой России» и АНО «Добрая Казань» нам удалось отправить в город более 300 тонн гуманитарной помощи. Это большой объем. Конечно, это заслуга жителей всех районов республики и предпринимательского сообщества Татарстана.

У нас открыты два республиканских склада, два больших помещения, где накапливается гуманитарная помощь. Она собирается из 84 пунктов «Ярдәм янәшә» по всей республике.

В целом помощь Лисичанску можно разделить на четыре категории: теплые вещи, медикаменты, стройматериалы и продукты питания, куда входят консервированные изделия, крупы, мука – то, что можно долго хранить, не требует особых условий, а главное, что эти продукты достаточно легко приготовить. Следующая колонна гуманитарного груза направится 22 ноября, отправим около 100 тонн гуманитарного груза.

У нас открыты два республиканских склада, два больших помещения, где накапливается гуманитарная помощь. Она собирается из 84 пунктов «Ярдәм янәшә» по всей республике Фото: vk.com/yardem_rt

Сотрудничаете с другими организациями?

У нас большое количество партнеров, которые оказывают поддержку семьям военнослужащих. У нас есть партнеры в лице благотворительного фонда «Ярдәм», который выдает продуктовые карточки номиналом 2 тыс. рублей. Если семье необходимы какие-то продукты питания, она может рассчитывать на эту карточку. Нам помогают военные учебные центры КНИТУ и КАИ с отгрузкой и складированием товаров на гуманитарных складах. В качестве волонтеров регулярно помогают активисты Татарстанского отделения Всероссийской организации «Волонтеры-медики». Партнеров очень много.

Помимо этого, к нам поступает много звонков от простых людей и общественных объединений. Есть разные меры поддержки, которые мы оказываем семьям мобилизованных. Наша задача – сделать так, чтобы мобилизованные воины вне зависимости от места нахождения чувствовали, что мы рядом.

Важно добавить, что существует множество инициативных групп, для которых важно иметь возможность помочь своим близким, ведь так или иначе эта история коснулась каждого человека. Например, мы видим сообщества жен и матерей – тысячи людей самоорганизовались. Они собирают деньги, вещи и другие необходимые предметы. Очень много людей, которые хотят помочь нашим ребятам, оказавшимся в зоне боевых действий.

«Очень много людей, которые хотят помочь нашим ребятам, оказавшимся в зоне боевых действий» Фото: vk.com/yardem_rt

Допустим, один из наших читателей захочет помочь движению. Куда ему обратиться?

У нас есть веб-сайт, где можно сделать пожертвование. У нас открыт специальный благотворительный счет на базе благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» для пожертвований от граждан и предприятий. Также можно стать волонтером. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Добро.ру». После регистрации мы связываемся с человеком и выясняем, чем он готов помогать. Волонтеры нам всегда нужны.

Помимо этого, можно стать партнером движения. Желающие могут приобрести продуктовые корзины или наборы с бытовой химией, теплыми вещами.

Как координатор движения, каким вы видите будущее организации?

Любая общественная организация инициатива возникает как ответ на проблему. Когда закончилась пандемия, тогда деятельность нашего движения приостановилась. Мы надеемся, что ситуация, в которой сегодня оказалась страна, завершится и наша помощь более не потребуется. Тогда мы приостановим нашу деятельность и возьмемся за другие задачи – например, будем решать вопросы в области экологии.

Фото на анонсе: vk.com/yardem_rt