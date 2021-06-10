Минниханов поручил помочь погорельцам в Каракуле и усилить контроль за бродячими псами

Татарстан поможет пострадавшим от пожара в деревне Каракуль

В начале брифинга спикер рассказала, что к Рустаму Минниханову обратились представители татарской диаспоры Омской области с просьбой о помощи пострадавшим от пожара в местной деревне.

«По линии Президента и Всемирного конгресса татар дано поручение, погорельцам оказана материальная помощь в размере 3 млн рублей», — сказала Галимова.

Пожар в деревне случился 6 мая. Около 40 жителей татарской деревни Каракуль в Омской области лишились жилья.

Муниципалитеты разработают правила езды на электросамокатах со дня на день

Руководитель пресс-службы Президента РТ также затронула тему езды на самокатах в городах и поселках Татарстана. По ее словам, правила сейчас прорабатываются на уровне муниципалитетов. Локальных документов на уровне республики принимать не планируют.

Президент РТ поставил задачу перед главами крупных городов — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, где наиболее развита сеть прокатов, как можно скорее проработать правила езды на самокатах по городу.

Уже в ближайшее время на территории республики начнут действовать определенные правила использования самокатов, уточнила Галимова.



В Татарстане усилят контроль за безнадзорными животными

На недавнем совещании Рустам Минниханов поручил руководителям муниципалитетов разобраться с проблемами, которые касаются безнадзорных животных.

«Руководители на муниципальном уровне должны провести работу и привлекать к ответственности в том числе тех хозяев, которые выпускают собак на улицу без присмотра и без намордников и ошейников», — добавила спикер.

Сейчас к работе по отлову животных в Татарстане планируют подключать и частные приюты.

Ранее Президент Татарстана поручил главам районов республики организовать работу по отлову безнадзорных животных и дальнейшему их размещению в соответствующие приюты после инцидента с нападением на мальчика бездомных собак в Осиново.

Открытие памятника воинам-интернационалистам в День России и встреча с предпринимателями

В ходе рабочей недели Рустам Минниханов планирует принять участие в открытии памятника воинам-интернационалистам, которое состоится в парке Победы.

Мемориал будет включать в себя реконструированный памятник «Ветер войны», который находился на улице Декабристов, 22 стелы и плиты с именами погибших воинов-интернационалистов.

Напомним, что в 2017 году к Президенту РТ обратились ветераны боевых действий для реконструкции памятника, который располагался на улице Декабристов у здания республиканского агентства «Татмедиа».

На предстоящей неделе запланирована традиционная встреча Президента РТ с предпринимательским сообществом. Во встрече примут участие представители отечественных и зарубежных торговых онлайн-площадок, на которых выставлена продукция татарских производителей.

Основные вопросы предпринимателей РТ будут касаться мер поддержки, интеграции производителей республики на различные площадки, которые дают возможность увеличить продажи продукции, в том числе на зарубежные рынки.

Также руководитель пресс-службы Президента РТ отметила, что «Ак Барс» Банк принял решение оказать помощь 64 сотрудникам гимназии №175, которые в момент нападения стрелка находились в здании. Банк подготовил сертификаты номиналом 100 тыс. рублей на услуги центра «Ак Барс Медицина».