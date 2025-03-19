Помощь нуждающимся и чествование героев: в «Шатре Рамадана» прошел вечер Татарстана

Накануне на Поклонной горе в Москве в рамках проекта «Шатер Рамадана» состоялся вечер Республики Татарстан. Участие в нем приняли Раис РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и другие почетные гости. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: rais.tatarstan.ru

«Шатер Рамадана» – это ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке ДУМ Российской Федерации и Правительства Москвы. В священный для мусульман месяц Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе. Верующие столицы могут разделить здесь праздничный ужин-ифтар и посмотреть творческие номера профессиональных национальных коллективов.

В текущем году «Шатер Рамадана» проводится уже в 20-й раз. Его культурно-просветительская программа приурочена на этот раз к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и реализована под слоганом «Память сильнее времени». Ежедневно в течение месяца Рамадан здесь организуются вечера, посвященные культурам мусульманских народов России и других стран.

Фото: rais.tatarstan.ru

Организаторами вечера Татарстана выступили Полпредство РТ в Российской Федерации и Министерство культуры республики.

«Пусть в священный месяц Рамадан будут услышаны наши молитвы о скорейшей победе»

Открыл мероприятие Рустам Минниханов.

«Рамадан является месяцем добрых дел, месяцем духовного очищения, который объединяет людей разных национальностей, учит нас милосердию и состраданию», – сказал Раис Татарстана.

Фото: rais.tatarstan.ru

Далее он поприветствовал участников СВО, которые стали гостями «Шатра Рамадана».

«Сыны Отечества мужественно отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции. Мы признательны нашим героям за их смелость и верность Родине. Пусть в священный месяц Рамадан будут услышаны наши молитвы о скорейшей победе, о выздоровлении раненых и упокоении душ погибших защитников Отечества», – сказал руководитель республики.

Также Минниханов поблагодарил всех, кто оказывает гуманитарную помощь участникам СВО. «Ваша поддержка вносит важный вклад в достижение Победы», – подчеркнул он.

Раис РТ напомнил, что 2024 год был богат на события международного масштаба. В частности, Казань стала местом проведения XVI саммита БРИКС.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Республика получила высокую оценку руководства страны и гостей за успешную организацию столь масштабного мероприятия», – сказал он.

Кроме того, он напомнил, что в мае Казань примет Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Мусульмане России проявляют смелость и самоотверженность во время СВО»

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил в своем выступлении в «Шатре Рамадана», что мусульмане России, как и представители других конфессий, достойно проявляют себя в ходе СВО.

«Мусульмане России плечом к плечу вместе со всеми российскими народами проявляют смелость и самоотверженность во время специальной военной операции. Вносят неоценимый вклад в наше общее дело. Их мужество и верный долг – яркое, нерушимое единство и сила духа», – сказал он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Вице-премьер РФ добавил, что Рамадан – это месяц поста и духовного очищения. Присутствующие собрались вместе, чтобы «разделить радость общения, закрепить наше братство и погрузиться в благодатную атмосферу Рамадана».

Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин посвятил свое выступление памяти защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны, и вспомнил историю возведения на Поклонной горе Мемориальной мечети в честь тех героев.

«В 20-й раз открывая «Шатер Рамадана», мы посвящаем весь месяц 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В наших вечерах не только раскрывается смысл Великой Победы, но и центральной идеей проходит призыв к недопущению фашизма и повторения трагедии, которая постигла наших отцов и дедов», – сказал муфтий.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Среди нас сегодня — истинные герои, защищающие нашу страну», – поприветствовал Гайнутдин присутствующих ветеранов СВО.

Культурная программа вечера

Затем началась культурная программа вечера – перед гостями выступили заслуженная артистка РТ Саида Мухаметзянова, а также исполнители Ильяс Халиков, Ильгиз Мухутдинов, Алина Шарипжанова и другие.

Фото: © предоставлено Диной Аляутдиновой

Также присутствующим показали фильм о генерале армии, участнике Великой Отечественной войны Махмуте Гарееве. Напомним, что в 1941 году татары, как и весь многонациональный советский народ, поднялись на защиту Родины. Из Татарстана на фронт призвали свыше 700 тысяч человек, 350 тысяч из них не вернулись домой. 175 тысяч татар были отмечены боевыми наградами, 161 удостоился звания Героя Советского Союза. Эти воины в большинстве своем выросли в семьях, где понятия о чести, справедливости и долге основывались на традициях ислама. Перед началом сражений из уст красноармейцев-мусульман часто звучали суры Корана.

С наступлением времени ифтара прозвучал азан в исполнении имам-хатыба Мемориальной мечети Асхата Гиматдинова. Следом присутствующие приступили к разговению.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Уникальный проект социально-благотворительной и духовно-просветительской деятельности»

Заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов рассказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа», что проект «Шатер Рамадана» выполняет ряд социально значимых функций.

«Это уникальный проект в нашей стране. В этом году он открылся уже в 20-й раз. «Шатер Рамадана» стал новым направлением социально-благотворительной и духовно-просветительской деятельности», – сказал Аббясов.

Рушан Аббясов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По его словам, проект очень востребован среди мусульман Москвы – желающих принять участие в нем действительно очень много.

«Шатер постоянно переполнен, он не вмещает всех желающих, на некоторые дни даже очереди выстраиваются. Мы не только внутри него, но и снаружи организуем площадки для кормления постящихся и нуждающихся. Если сам шатер вмещает около 500 человек, то снаружи находятся еще более тысячи», – отметил зампред ДУМ РФ.

Спикер добавил, что «Шатер Рамадана» осуществляет, помимо этого, и просветительскую функцию.

«У нас регулярно проходят разные культурные дни. Вчера, например, прошел вечер Республики Татарстан, полпредство [Татарстана в РФ] организовало очень богатую культурную программу. До этого у нас проходили дни Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии и других мусульманских стран, которые также показывают свои культуру, традиции и обычаи. И у всех желающих есть возможность познакомиться с этими странами и народами», – заключил Аббясов.

Фото: rais.tatarstan.ru

В текущем году «Шатер Рамадана» будет работать до 29 марта, а уже 30 марта мусульмане отметят праздник Ураза-байрам.