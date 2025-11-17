Помощь фронту: альметьевцы отправили технику и продукты для военнослужащих

Альметьевский район продолжает оказывать поддержку военнослужащим в зоне СВО. Сегодня с территории района отправился уже 56-й гуманитарный конвой, доставивший на фронт 15 тонн необходимых грузов.

Помощь формируется исходя из актуальных потребностей бойцов. В составе нового конвоя – продукты питания, личные посылки от родных, а также техника для выполнения боевых задач: 6 квадроциклов, 11 роботизированных платформ, 1 мотоцикл эндуро, 11 дронов, 6 генераторов, 200 аккумуляторов, шины, маскировочные сети, предметы первой необходимости и медикаменты.

Как уточнили в администрации района, с начала специальной военной операции жители района отправили на передовую 585 тонн гуманитарного груза общей стоимостью более 630 миллионов рублей.

Организаторы выразили благодарность всем неравнодушным жителям и организациям за поддержку бойцов, подчеркнув, что единство и забота в тылу – это настоящая сила народа.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.