Помощь для переселенцев с Донбасса собирает Татарстанское отделение Красного Креста

Татарстанское отделение Российского Красного Креста и проект «День добрых дел» собирают гуманитарную помощь для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся в центрах временного размещения в Белгородской области.

«В рамках Всероссийской акции взаимопомощи на базе региональных отделений РКК развернуты пункты приема гуманитарной помощи от населения и корпоративных жертвователей», — говорится в сообщении.

С 1 июня сбор помощи организован также на базе пункта приема благотворительного склада «Хорошие руки». В первую очередь необходимы продуктовые наборы, предметы первой необходимости, одежда и средства личной гигиены.

Помощь принимается по адресу: Казань, ул. Калинина, д. 3 с 10.00 до 18.00, по выходным — с 10.00 до 14.00.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России.