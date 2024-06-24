«Помощь будет продолжена»: Магдеев рассказал о поездке в зону СВО

Набережные Челны направили в зону специальной военной операции 777 тонн различных грузов. Поддержка бойцов будет продолжена, заявил мэр города Наиль Магдеев на деловом понедельнике. Он рассказал, что две недели назад находился в зоне специальной военной операции, передал гуманитарные грузы для подшефных воинских частей.

«Командиры воинских частей поблагодарили жителей Набережных Челнов за помощь и поддержку. Боевой дух челнинцев чувствуется. Пообщались с командирами, воинами, которые были призваны по мобилизации из Набережных Челнов, из других районов Татарстана. Вручили подарки, передали груз – все, что необходимо для несения службы на линии боевого соприкосновения», – сказал глава города.

Фото: t.me/nail_magdeev

От себя Магдеев поблагодарил предприятия, организации, учреждения, которые занимались формированием груза – приобретением специального оборудования. Он добавил, что продолжится обеспечение бесплатным горячим питанием жителей Лисичанска. Набережные Челны в общей сложности направили в подшефный Лисичанск 340 тонн продовольствия.

«Команда волонтеров под руководством Рустама Гатина ежедневно готовит 10 тыс. порций горячей еды. Есть вопрос по дополнительной технической поддержке, его необходимо решить. Шефская помощь для воинских частей и гуманитарная для Лисичанска будет продолжаться», – подчеркнул мэр.

Фото:t.me/nail_magdeev

По его словам, сейчас формируется очередная партия груза для воинских частей. «Я пообщался с командованием одной из группировок. Есть вопросы, которые необходимо срочно решать. Поэтому, коллеги, кто этим вопросом занимается, я бы попросил более оперативно организоваться и на этой неделе отправить всю необходимую техническую помощь в зону СВО», – отметил градоначальник.

«Бойцы передали привет, настроение боевое. Понятно, что там суровые условия. Но все тяготы фронтовой жизни наши бойцы переносят с честью и достоинствам. Это видно, это чувствуется. Всех воинов ждем с победой домой», – заключил Магдеев.