news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 апреля 2026 08:49

«Помощь будет до совершеннолетия»: в Нижнекамске поддержат детей погибших работников НКНХ

Читайте нас в
Телеграм

Долгосрочная программа поддержки детей сотрудников, погибших в результате происшествия на НКНХ, будет реализована в Нижнекамске. Помощь им окажут вплоть до совершеннолетия. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике.

Инициатором программы выступила компания «Сибур».

«Это невосполнимая утрата для всего Нижнекамска. Я еще раз приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших. И город, и предприятие будет рядом с каждой семьей», – подчеркнул Беляев.

По его словам, все предусмотренные выплаты со стороны предприятия уже произведены.

Напомним, поисково-спасательные работы на территории предприятия завершились на прошлой неделе. В результате происшествия погибли 12 человек.

#пожар в промзоне #НКНХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров