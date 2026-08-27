Помощь бойцам и чествование лучших: в Челнах провели фестиваль труда и доблести

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах прошел фестиваль труда и доблести, в рамках которого организовали площадку волонтеров и активистов. Гостям показали продукцию, которую жители города изготавливают и отправляют участникам специальной военной операции. На передовую волонтеры передают сухие супы, каши, чай, сушеные фрукты, а также изделия для раненых военнослужащих.

Каждый желающий мог присоединиться к работе волонтеров: сплести фрагмент маскировочной сети или самостоятельно приготовить чай. На площадке участники рассказывали о том, как собирают и заготавливают продукты для отправки бойцам.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтер Татьяна Колесникова рассказала, что для чайных наборов используют травы, сушеные ягоды и яблоки. По ее словам, бойцы оценили такую продукцию и попросили отправлять ее больше.

«Собирают травы, сами сушат ягоды бывает, и яблоки режут, сушат – тоже мы добавляем в чаи. Ребята попробовали, им понравилось. Заказали больше. И вот мы теперь стараемся больше чая делать. Хотим, чтобы ребята почувствовали наше тепло», – сказала Колесникова.

Волонтер Ольга Айдимирова отметила, что ассортимент сухих супов постоянно меняется. Активисты готовят борщ, рассольник, харчо, гороховый суп, солянку, щи и свекольник, а также различные виды каш. При этом принцип приготовления остается простым: бойцу достаточно добавить горячую воду, чтобы получить готовое блюдо.

«Из супов мы делаем борщ, рассольник, харчо, гороховый суп, солянка, щи, свекольник – это основные каждый месяц. Помимо этого, мы делаем каши, каши совершенно разные. Единственное – только меняем мясо», – рассказала она.

Еще один вид помощи – сушеные яблоки и груши. Их можно есть как самостоятельный перекус, добавлять в чай или использовать для приготовления компота.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Помощь оказывают не только взрослые. Исполнительный директор центра лечебной педагогики «Чудо-дети» Ася Курганаева рассказала, что в швейной мастерской изготавливают тапочки, матрасики и подушки для раненых военнослужащих. На площадке также представили художественную книгу о специальной военной операции, написанную главным психиатром города, который ранее длительное время возглавлял психиатрический диспансер.

Участницей фестиваля стала волонтер из Тюмени Елена Михеева. Она впервые участвовала в изготовлении чайных пакетиков, которые затем отправят в зону проведения специальной военной операции. По ее словам, волонтеры в Тюмени также помогают военнослужащим – плетут маскировочные сети, готовят соленья и варенья, шьют постельное белье.

«У меня молодой человек тоже служит на СВО, летает на боевом вертолете. Мы тоже так сели, присоединились. Наверное, мы будем перенимать, потому что у нас в Тюмени нет такого опыта, чтобы ребятам вот так делать чай и отсылать. Мы обязательно возьмем это на вооружение», – сказала Михеева.

Герой России Александр Лапин отметил, что жители Татарстана начали активно помогать военнослужащим практически сразу после начала специальной военной операции.

«Многонациональный народ республики – он удивителен. Он добродушен, милосерден, отзывчив. С началом специальной военной операции уже через неделю стала поступать гуманитарная помощь на фронты», – сказал Лапин.

По его оценке, общий объем помощи, которую Татарстан направил боевым подразделениям и жителям освобожденных территорий, составляет около 50 тыс. тонн грузов различного назначения.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что жители города продолжают поддерживать как военнослужащих, находящихся в зоне СВО, так и их семьи, которые остаются в тылу.

«Набережные Челны, как город неравнодушный, город добрых и мужественных людей, активно занимаются помощью и поддержкой семей военнослужащих, которые находятся в тылу, и самих военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции», – сказал Магдеев.

Депутат Госдумы Альфия Когогина отметила, что свой вклад в общую работу вносят люди разных профессий и возрастов.

«Каждый на своем рабочем месте вносит свой вклад: кто на передовой, кто на заводе, кто в поле. А волонтеры, наши волонтеры серебряного возраста, наши дети пишут письма такие теплые, которые бойцами читают вечерами», – сказала Когогина.

В рамках фестиваля также чествовали жителей Набережных Челнов, чьи имена внесены на электронную доску почета. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны, медицинские работники, строители и представители других профессий. Именные свидетельства получили 15 челнинцев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова подчеркнула, что среди лауреатов – люди, посвятившие одному предприятию или сфере десятилетия своей жизни.

«Это, действительно, те люди, трудовой славы, которые отдали своей работе не какие-то там 5, 10 лет. Это люди, которые трудятся во благо нашей республики, города Набережные Челны. Это люди, которые отдали 50, 55 лет, 45 лет на одном производстве», – сказала Захарова.

Фестиваль труда и доблести в Набережных Челнах будет продолжен. Всего на электронную доску почета города за годы ее существования были занесены более 2 тыс. лауреатов.