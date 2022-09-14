Помощь безработным: В Татарстане в 2023 году в рынок труда вложат более 2,6 млрд рублей

На содействие занятости населения республики власти Татарстана в 2023 году направят более 2,6 млрд рублей, в том числе 1 млрд 800 млн – из федерального и 846 млн – из регионального бюджетов, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Общий объем финансирования программы до 2025 года составляет более 27 млрд рублей, из которых более 18 млрд рублей – это федеральные средства. На содействие занятости инвалидов направят более 300 млн рублей.

Напомним, в этом году в ответ на санкции и массовый уход из России зарубежных компаний Минтруд РФ разработал меры поддержки рынка труда. Так, предусмотрена поддержка компаний, которые переустраивают технические и логистические процессы, сохраняя рабочие места, а также помощь с трудоустройством гражданам при потере работы. В центры занятости теперь могут обращаться не только безработные граждане, но и те, кто попал под риск увольнения.

На этой неделе Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России на сегодня в простое находятся уже вдвое больше жителей, чем в начале года, а также растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Он призвал обращать на этот вопрос особое внимание.