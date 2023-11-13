«Помощь» Бекхэма, талисман Безруков и думы Рахимова: как «Рубин» поднялся в топ-8 РПЛ

Ближе к матчу в городе пошел дождь. Возможно, поэтому зрителей было мало

Фото: © пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» без Сорокина и Лисаковича

Под занавес календарного года «Рубин» вышел на победную тропу. К гостевому матчу против «Сочи» команда Рашида Рахимова подходила с «сухой» серией (4) без пропущенных мячей и поражений. Но даже этот факт не давал казанцам шанс называться фаворитами. Удивительно, но букмекеры в большинстве своем ставили на «Сочи» — последнюю команду чемпионата. В «Рубин» же верили не так охотно.

Казанская команда прибыла на юг страны за день до матча. Уже в самолете можно было понять, кто в Сочи точно не сыграет, — не отправились на выезд с основной командой Виталий Лисакович, Егор Сорокин и Олег Иванов. По первым двоим становится все понятнее — в «Рубине» зимой обоих, вероятно, можно уже не ждать. Что касается Иванова, то он на неделе, как раз наоборот, впервые за долгое время появился на тренировке главной команды. Но состояние 37-летнего футболиста еще не позволяет играть под нагрузками.

За день до игры погода в Сочи была по-настоящему футбольная – +22 и прохладный ветерок. Правда, надолго она не затянулась. Уже ближе к матчу город окутали тучи и начал идти дождь. Вероятно, это повлияло на желание местных жителей посетить игру — всего на ней присутствовало 2922 человека.

Еще большие опасения касаемо погоды вызывало состояние местного газона. В предыдущих играх поле на олимпийском стадионе «Фишт» было ужасного качества, на что жаловались все кому не лень. В этот раз обошлось без жалоб, хотя визуально газон выглядел действительно не очень. В отдельных частях поля мяч дробил и порой даже вынуждал футболистов играть забросами.

В перерыве Рахимов сделал соответствующие коррективы, и игра у «Рубина» пошла Фото: © пресс-служба ФК «Рубин»

«Во втором тайме вышли и все правильно поняли»

Стартовые минуты игры дались «Рубину» тяжело. Заряженные на победу южане моментами попросту не давали гостям выбраться со своей половины поля, постоянно создавая давление у ворот Юрия Дюпина. Правда, первый опасный момент в матче пришелся у ворот «Сочи». Мирлинд Даку почти вышел один на один и махнул мяч выше цели.

Постепенно в первом тайме игра выровнялась, и под занавес 45-минутки Руслан Безруков забил свой первый гол в сезоне — 1:0. Хотя и не сказать, что этот гол вытекал из логики игры. К забитому мячу ближе, наверное, были даже хозяева. В перерыве Рахимов сделал соответствующие коррективы, и игра у «Рубина» пошла.

«Во втором тайме вышли и все правильно поняли: стали больше играть с мячом, было больше комбинаций, особенно после удаления. Быстро переключались на оборону, поэтому мы уже не увидели контратак у соперника, которые были в первом тайме», — отвечает Рахимов.

Спустя 10 минут после выхода из раздевалок «Сочи» и вовсе остались вдесятером. Соорудить хоть какой-либо шанс с 55-й по 90-ю минуту южанам так и не удалось. «Рубин» же тем временем создавал моменты на любой вкус и очень качественно их транжирил. Отмечался в этом Мирлинд Даку, не забивший в совокупности, наверное, мяча три. Но свой гол албанец все-таки забил. И как подобает «большому» игроку, сделал это из позиции, в разы сложнее тех, откуда он не забивал.

Другому легионеру казанцев, несмотря на россыпь моментов, забить не удалось. Речь о Лазаре Ранджеловиче. Пока что из всех иностранных новичков «Рубина», не считая молодого Дрезгича, к сербу возникают самые большие вопросы. У него очень много ударов, но все еще 0 забитых голов. Да и в созидании или разрушении он не так хорош, как хотелось бы. Пока что очевиден лишь один главный плюс Ранджеловича — это стандартные положения. Но на одних лишь штрафных и угловых далеко не уедешь. Забивать нужно и с игры.

«Я тоже думаю об этом, почему у него нет голов. Это важно — забивать. Я с ним разговаривал, это не его позиция, он более инсайдный, атакующий игрок. Навыка опорного полузащитника, который вступает в борьбу, у него нет. Но он постоянно что-то пытается найти в атаке, у него есть моменты. Он все равно дает мобильность в середине, хорош один в один. Мы делаем каждому нарезки, будем разговаривать и с ним», — считает главный тренер «Рубина».

Мирлинд Даку и Руслан Безруков – авторы голов в матче с «Сочи» Фото: © пресс-служба ФК «Рубин»

Подглядел у Бекхэма и забил победный гол

Наверное, главным неожиданным героем игры стал крайний защитник «Рубина» Руслан Безруков. Номинальный вингер, которого этим летом хотели арендовать сразу несколько российских клубов, наконец, закрепился в основном составе команды. Четыре последние встречи Руслан провел от звонка до звонка, а всего же сыграл шесть матчей в РПЛ. Что примечательно, ни в одном из них команда не проиграла. С Безруковым в составе «Рубин» добыл пять побед в шести играх с общим счетом 6:0.

Очевидно, что далеко не выбор левого латераля — основная причина хороших результатов. Но и важность 21-летнего россиянина для команды нельзя не отметить. Безруков отлично оснащен физически, достаточно техничен и резок для своей позиции. Да, есть проблемы с игрой в обороне, но и их Руслан компенсирует за счет своей бешеной самоотдачи и умения подключаться к атакам.

В матче с «Сочи» одна из таковых завершилась голом. Безруков подхватил мяч на фланге, за счет дриблинга вошел в штрафную, хлестко пробил и с помощью рикошета забил свой первый гол в Премьер-лиге. Фактически именно этот мяч и стал для «Рубина» победным. После игры Руслан посвятил гол своей семье и, в частности, отцу, которые прибыли на игру в Сочи из Ростова, чтобы увидеть ее вживую.

Примечателен этот гол еще и тем, что за день до игры в самолете Безруков рассказывал, как пересматривал сериал про Дэвида Бекхэма и очень хотел перенять что-то из репертуара англичанина на футбольное поле. Удар, конечно, получился не совсем в стиле классического Бекхэма, но важно, что он стал результативным.

Еще один четкий сигнал, кричащий о том, что Безруков сейчас — крепкий основной игрок «Рубина», признание его лучшим игроком матча. Как и гол, это событие также стало для 21-летнего россиянина первым в карьере в РПЛ.

«Рубин» ушел на перерыв. Рахимов думает о завтрашнем дне

Обратно в Казань, к слову, не полетела большая группа футболистов. После важной победы и выхода на двухнедельный перерыв Рашид Рахимов дал команде четыре дня отдыха. Кто-то уже отправился по своим делам, а кто-то, как целая группа легионеров, вылетел в расположения национальных команд.

Так, в сборные из «Рубина» на ноябрьский цикл вызваны сразу 7 футболистов: Мирлинд Даку, Игор Вуячич, Угочукву Иву, Рустам Ашурматов, Умарали Рахмоналиев, Илья Рожков и Урош Дрезгич.

«Сколько выходных дал команде? Четыре, но те, кто мало играл, получат две домашние тренировки. Кто играл много, делают одну восстановительную. Затем 17-го числа одна тренировка, 18-го и 19-го по две, 20-го одна, 21-го – выходной, и уже будем готовиться к следующей игре», – говорит Рахимов.

Следующую игру «Рубин», напомним, проведет 26 ноября против «Факела». Эта встреча станет для казанцев заключительной домашней в 2023 году. Далее последуют лишь выезды к «Динамо» и «Балтике». Календарь, откровенно, не самый тяжелый. И если сильно постараться, к выходу на зимний перерыв «Рубин» может и вовсе забраться в топ-3.

Сейчас от идущего третьим «Динамо» казанцы отстают всего на три очка. Как ни странно, так высоко в этом сезоне коллектив Рахимова еще не забирался. Но судя по риторике главного тренера, нынешнее положение команды далеко не предел.

«Я говорил об усилении. И президент клуба Марат Сафиуллин это прекрасно понимал, поэтому я благодарен ему, что пришли новые игроки и они этот уровень поддерживают. Шаг сделан, но для развития нужно делать следующие шаги, и этот процесс должен продолжаться. Мы должны усиливать свою игру, усиливать конкуренцию. Я думаю о завтрашнем дне», – подытожил Рахимов.