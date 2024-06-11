Помойка у Иннополиса и мусор в оврагах: экологи Татарстана нашли тысячи стихийных свалок

Инспекторы все чаще обнаруживают незаконную засыпку оврагов отходами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нарушители оштрафованы на 5 млн рублей

Число нарушений, выявленных в ходе санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане, за год сократилось более чем в два раза – до 3,4 тыс. Громадную долю нарушений – 1,3 тыс. – по-прежнему составляют свалки. Обнаружить их экологам помогают неравнодушные люди.

«В этом году в экологическую приемную по всем каналам связи поступило более 2,7 тыс. обращений. Нарушители привлечены к ответственности, наложены штрафы на общую сумму около 5 млн рублей. По-прежнему много жалоб на регоператоров в связи с несвоевременным вывозом мусора», – сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ — главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

Инспекторы все чаще обнаруживают незаконную засыпку оврагов отходами.

«Природный овраг выполняет естественную дренажную функцию, оттягивая с ближайших участков излишки талых или грунтовых вод. Их засыпка может привести к подтоплению», – пояснил Губайдуллин.

Ильнур Губайдуллин: «Площадь свалки в районе Иннополиса составляет 1,5 га. Судя по количеству мусора, она была образована за длительный промежуток времени» Фото: prav.tatarstan.ru

Экологи обнаружили большую свалку мусора возле Иннополиса и строительные отходы возле дороги в поселке Салмачи.

«Площадь свалки в районе Иннополиса составляет 1,5 га. Судя по количеству мусора, она была образована за длительный промежуток времени. Кроме того, зафиксирован факт отсыпки строительными отходами дороги в поселке Салмачи. Будем принимать меры в отношении собственника земельного участка», – сообщил замминистра.

Разлив канализации в Осиново и загрязнение Кабана

В период санитарного двухмесячника территория региона обследовалась с земли, воды и воздуха. Инспекторы обнаружили не только свалки, но и другие нарушения. Это незаконная застройка берегов рек, загрязнение водных объектов.

«Вопиющим нарушением стало загрязнение почвы канализационными стоками в поселке Осиново. Налицо ненадлежащий контроль за состоянием канализационных сетей. Общая площадь загрязнения составила около 570 кв. метров», — привел пример Губайдуллин.

В исполком Зеленодольского района экологи уже направили предостережения. Они требуют устранить нарушение и провести рекультивацию земель. Неподалеку от места разлива находится станция контроля, которая неоднократно фиксировала многочисленные превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 3 млн рублей.

Инспекторы обнаружили не только свалки, но и другие нарушения. Это незаконная застройка берегов рек, загрязнение водных объектов Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, в ходе обследования озера Кабан в Казани обнаружены несанкционированные сбросы сразу в двух местах.

«По факту установки трубы без разрешительной документации Казанскому зооботсаду вынесено предостережение. Информация направлена в Росприроднадзор», — заметил Ильнур Губайдуллин.

Также в ходе обследования Киндерки обнаружено загрязнение реки вблизи территории бывшего завода «Хитон». Земельный участок, где происходят сбросы в реку, находится в муниципальной собственности. Собственник трубы не установлен, сейчас решается вопрос по ее демонтажу.

Расчистка Мелекески и реабилитация Ноксы

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, мероприятия по расчистке и экореабилитации двух рек республики включены в новый федеральный проект «Вода России». На 2025-2026 годы планируются работы по расчистке русла реки Мелекески в Набережных Челнах.

«По решению Президента страны Владимира Путина работа в формате национальных проектов продолжается. Основными целями до 2030 года определены сохранение и укрепление здоровья населения, что невозможно без экологического благополучия», — отметил Шадриков.

Александр Шадриков: «Основными целями до 2030 года определены сохранение и укрепление здоровья населения, что невозможно без экологического благополучия» Фото: prav.tatarstan.ru

По данным спикера, предварительно получено одобрение Минприроды России по включению в новый проект программы экореабилитации Ноксы. Мероприятия по расчистке русла этой реки могут стартовать уже в этом году в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

«Качество воды – вопрос, который наиболее волнует население. Нокса – одна из самых грязных рек в республике, а может быть, и самая грязная. Это обусловлено тем, что половина ее течения расположена на урбанизированной территории – это Казань и пригородные поселки. Все стоки поступают в водоток», – уточнил замдиректора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Новый федеральный проект «Вода России» станет преемником «водных» федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», входящих в национальный проект «Экология». Список мероприятий сейчас формируется, от республики сформирован и направлен солидный перечень предложений.

Во-первых, это строительство и реконструкция очистных сооружений и ливневых канализаций на общую сумму более 18 млрд рублей. В списке всего 17 объектов. Во-вторых, это реабилитация водных объектов. Всего от региона заявлено 29 мероприятий на сумму 4,4 млрд рублей. Министр также рассказал об уже проделанной работе в регионе по национальному проекту «Экология».

Список мероприятий сейчас формируется, от республики сформирован и направлен солидный перечень предложений. Во-первых, это строительство и реконструкция очистных сооружений Фото: © «Татар-информ»

«С 2019 года в рамках шести федеральных проектов реализовано 30 мероприятий на общую сумму 17,6 млрд рублей. До конца 2026 года предусмотрено еще восемь мероприятий на 5,7 млрд рублей. Помимо федерального финансирования многие мероприятия реализуются за счет республиканских средств, в том числе за счет средств местных бюджетов от экологических поступлений», — подчеркнул Шадриков.

В целом на природоохранные мероприятия Татарстаном за шесть лет было направлено 60,5 млрд рублей. В результате предотвращен возможный ущерб на сумму более 65 млрд рублей.

Также Александр Шадриков отметил вклад эколого-ориентированных предприятий региона, которые за шесть лет направили на экопрограммы и различные мероприятия почти 36 млрд рублей. На протяжении многих лет по этому показателю Татарстан – один из лидеров в ПФО.

Из Казанки подняли и вывезли несколько «КАМАЗов» пластика

Тем временем на Казанке продолжает воплощаться в жизнь проект «Свободный ток» по расчистке реки от завалов. О нем рассказал председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер. Проект был начат в 2022 году, в ходе исследований русла реки обнаружено 72 завала.

Дмитрий Шиллер: «В этом году мы расчистили 7 завалов, подняли 390 кубометров древесины, вывезли 50 мешков мусора» Фото: prav.tatarstan.ru

«В 2023 году расчищено 25 завалов. Высота самого большого из них над уровнем воды составляла 3 метра, а ширина – 7 метров. После очистки река «задышала». В этом году мы расчистили семь завалов, подняли 390 кубометров древесины, вывезли 50 мешков мусора», – сообщил Шиллер.

Ликвидация завалов сопровождается работами по расчистке реки от мусора. В прошлом году участники проекта с 25 км реки собрали почти 400 мешков пластика.

«Мы работаем уже более 20 лет на одной реке. И постоянно поднимаем из-под воды не менее одного “КАМАЗа” пластика. Пластик – долго разлагаемый продукт, именно он покрывает так мощно и сильно дно и не дает бионикам хорошо отрабатывать. Казанка для нас, безусловно, сакральная река и требует особого внимания», – заметил Шиллер.

А еще ученых Академии наук Татарстана беспокоит диффузный сток в реку. По мнению Дмитрия Иванова, в регионе необходимо более активно работать с сельскохозяйственными производителями, поскольку выгулы скота и многие фермы расположены по берегам притоков Казанки, в водоохранной зоне. Эта проблема должна быть решена на уровне муниципалитетов, считает Иванов.