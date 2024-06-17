«Помогают таким старикам, как я»: волонтеры заботятся о матерях бойцов СВО

Гульнур Халяповой из Мамадышского района Татарстана 82 года. Пока сын был рядом, он помогал матери во всем. Сейчас он служит в зоне специальной военной операции по контракту. Заботу о маме солдата взяли на себя власти Мамадыша.

Женщина хвалит Тимура — волонтера «Движения первых» в Мамадыше. Зимой он приходил вместе с ребятами чистить снег, теперь ухаживает за саженцами. Самой Халяповой работать в огороде сейчас не позволяет здоровье.

«Главное — фронт работ в огороде: вечером поливать надо, днем сорняки убирать надо, мотыжить. Когда они мне помогают, конечно, очень хорошо таким старикам, как я. Зимой вот снег чистили, сейчас в огороде работы много», — заметила пенсионерка.

«Помогать просят достаточно часто, как просят, сразу идем на помощь. Окучиваем, убираем сорняки, садим картошку», — рассказал волонтер Тимур Фаязов.

«Я на самом деле в волонтерстве не так давно, мне очень нравится помогать пожилым людям, у которых сыновья на СВО», — добавила в свою очередь Зифа Ибрагимова.

Ребята будут поддерживать женщину все лето, а осенью помогут собрать урожай. Гульнур Халяпова и волонтеры надеются, что боец вернется с победой и сам попробует плоды общего труда.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.