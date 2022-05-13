«Помогать всем и всюду»: в Казани открылась выставка в честь 155-летия Красного креста

На футбольно-атлетическом манеже Центрального стадиона Казани прошла презентация исторической фотовыставки «Повсюду и для всех» от Российского красного креста.

«Выставка посвящена 155-летию Российского красного креста. Это лишь часть масштабной акции мероприятий, которые будут проходить в течение всего года по всей нашей стране. Это очень знаковое событие, и его цель – рассказать людям о старейшей организации с очень красивой миссией гуманизма и милосердия», – отметила председатель Татарстанского регионального отделения Российского красного креста Зульфия Сафина.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сегодня и завтра выставка продолжит работать на Центральном стадионе, а с 17 мая откроет свои двери уже в здании Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Посетить ее можно до 30 июня.

Фотографии на стендах расскажут татарстанцам об особенностях работы организации с момента ее создания и до наших дней – о том, как помогали людям во времена сложных исторических событий, войн, эпидемий, аварии на Чернобыльской АЭС и не только.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Помимо галереи, гостей ждут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и психологии. Волонтеры красного креста расскажут всем желающим о том, как справляться с тревогой или эмоциональным выгоранием и ответят на все вопросы. Основная масса волонтеров – студенты-медики Казанского федерального университета. Это будущие врачи и хирурги, большинство из них уже имеют сертификаты среднего медицинского персонала, работают в больницах, а кто-то даже в красных зонах.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Если мы говорим про медицину – у нас есть “школа постковида”, мы ездим со спортивными врачами и помогаем “раздыхивать“ пациентов после перенесенного ковида. Активное направление – популяризация донорства крови, костного мозга и органов. Это достаточно тонкая тема, о которой мало кто говорит и мало кто понимает, как надо говорить», – рассказал заместитель Татарстанского красного креста, старший преподаватель кафедры неотложной медицинской помощи института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Анисимов.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

С этой же целью на открытии выставки прошла панельная дискуссия на тему «Есть ли спорт после пересадки органа?». На ней своей историей со слушателями поделилась Элла Ткачева.

Элла – мама двойняшек. Обе ее дочки – спортсменки. Таня с детства занималась прыжками в воду, а Катя выбрала фигурное катание. Девочки к занятиям подходили очень ответственно, у каждой было по две тренировки в день шесть дней в неделю. Так продолжалось пока Катя не приехала с одного из соревнований со страшными болями в животе. Обследования показали – нужна пересадка почки.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Когда я впервые об этом услышала, то чуть не упала в обморок. Конечно, очень испугалась. Но когда врач сказал, что донором могу стать я, то не раздумывая согласилась. Это ведь моя дочка. Тем более в совместимости сомнений не было», – вспоминает Элла.

Кате тогда было 14 лет. Девочка перенесла операцию успешно, быстро восстановилась. И хотя вернуться к прежним тренировкам здоровье уже не позволяло, полностью отказываться от спорта она не стала.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сейчас с момента операции прошло уже четыре года. Катя принимает участие в международных соревнованиях среди людей с трансплантацией органов, а ее мама буквально на днях собирается пробежать 10 километров во время Казанского марафона.

На вопрос «Есть ли спорт после пересадки органов?» обе с уверенность отвечают: «Есть».