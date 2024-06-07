«Помогать ребятам и стране»: контрактник из Челнов будет служить в морской пехоте

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Житель Набережных Челнов решил пойти в штурмовое подразделение морской пехоты. Артур заключил контракт на службу в зоне спецоперации. Решение принял еще год назад. «За лентой» находятся три друга молодого человека. Они контрактники, и Артур по их примеру решил служить на передовой.

Будущий боец знает: служащим в штурмовых отрядах выдают лучшее обмундирование. Есть всё: коллиматоры, приборы ночного видения, хорошие бронежилеты и каски нового поколения. О том, какое обмундирование у штурмовиков, Артуру рассказали его друзья.

«Больше склонности по личным соображениям. У меня там ребята уже давно, друзья, близкие. Уже по году находятся. Посмотрел, думаю, мне стоит там быть, помогать ребятам, помогать нашей стране», — пояснил Артур.

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова условия для контрактников стали еще лучше. В первые два месяца лета от республики выплата составляет 505 тыс. рублей, от Минобороны — 195 тыс. рублей. А еще выплаты от властей Челнов и предприятий. Вместе получается больше миллиона.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Конечно, денежное довольствие — самое большое из всех регионов России, мне кажется. Ребята из других регионов ездят, контракт подписывают. Я слышал, я сам видел. Так что в Татарстане у нас всё в порядке», — сказал контрактник.

Всё в порядке и с оформлением бумаг. На всё уходит один день, включая медицинский осмотр.

«Медицинская комиссия отдельно работает у нас в военном комиссариате, поэтому все вопросы по медицинской комиссии решены. Наша задача — максимально сократить время оформления ребят на военную службу по контракту. В среднем это занимает от одного до двух дней, то есть два дня, на третий готов убыть. У нас есть специалисты, которые оформляют все необходимые документы в кратчайшие сроки», — отметил военный комиссар Комсомольского и Тукаевского районов Дамир Валиев.

В Челнах могут уйти по контракту в желаемой должности. Приказы на назначение формируются в местном военкомате. Артур в ближайшее время отправится в Казань. В Автограде для контрактников предоставляется транспорт. После месяца обучения боец отправится на передовую.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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