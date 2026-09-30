«Охраняем и на суше, и на воде»: казанскому полку Росгвардии 60 лет

Сегодня празднует юбилей казанский специальный моторизованный полк Росгвардии. С 1966 года военнослужащие полка стоят на страже спокойствия жителей и гостей столицы Татарстана. О буднях полка и о людях, которые в нем служат «Татар-информу» рассказал замначальника Управления Росгвардии по РТ Рафил Набиуллин.





30 сентября, празднует свой юбилей казанский специальный моторизованный полк Росгвардии

Фото: 16.rosguard.gov.ru

«В дни массовых мероприятий водолазы полка проверяют безопасность опор мостов»

Сегодня, 30 сентября, празднует свой юбилей казанский специальный моторизованный полк Росгвардии. Его история берет начало в 1966 году, когда из отдельного батальона на Волге приказом Министерства охраны общественного порядка СССР в Казани был сформирован 15-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции. Перед батальоном поставили ответственную задачу – охранять город Казань и его жителей.

Вот уже 60 лет, как специальный полк Росгврадии несет службу. За это время он значительно разросся и заметно расширил сферу своего влияния. Теперь военнослужащие полка охраняют покой горожан не только на суше, но и на воде – взвод катеров полка охраняет общественный порядок в акваториях Волги, Камы и Казанки. Личный состав взвода регулярно принимает участие в рейдах по профилактике браконьерства. В дни проведения массовых мероприятий водолазы полка проверяют безопасность опор мостов.

Хотя основной работой полка все так же остается патрульно-постовая служба. За свою долгую историю полк неоднократно принимал участие в крупных, в том числе и межгосударственных мероприятиях. Так, специальный полк обеспечивал безопасность участников на Олимпиаде в Москве в 1980 году и на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1985 году. Из недавних крупных мероприятий, в которых полк принимал участие, можно отметить: Игры будущего, Спортивные игры стран БРИКС, а также XVI саммит БРИКС.

В 1995 году военнослужащие полка выполняли служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Сегодня росгвардейцы участвуют в специальной военной операции – 65 военнослужащих полка за самоотверженность и мужество, проявленные во время выполнения задач на СВО, удостоены государственных наград.

Рафил Набиуллин: «Срочная служба в Росгвардии очень многое мне дала. Считаю, что именно из-за того что я начал с самых азов, я смог так продвинуться по службе» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Командир – папа, замполит – мама»

«Для меня все началось в 1996 году, тогда я проходил срочную службу в специальном моторизованном полку Росгвардии. Оттуда началась моя служба в погонах, и вот теперь я – замначальника Управления Росгвардии», – рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Татарстану по военно-политической работе Рафил Набиуллин.

Полтора года службы в полку Рафилу Набиуллину хорошо запомнились. До того момента, признается, даже не думал, что свяжет свою жизнь с военной службой.

«Воспоминания о срочной службе у меня только положительные. Там я освоил азы, получил необходимые знания и навыки, требующиеся для такой работы. И те навыки и знания, которые я там приобрел, я до сих пор активно использую. Однако после окончания службы я не планировал дальше двигаться в этом направлении», – поделился Рафил Набиуллин.

Вернувшись со срочной службы и недолго побыв на гражданке, он снова вернулся к охране правопорядка – пришел в Госавтоинспекцию.

«Те годы были очень тяжелыми, в стране бушевала экономическая нестабильность, была сложная политическая обстановка. Жизнь сложилась так, что я вернулся к государственной службе – в систему МВД», – рассказал Рафил Набиуллин.

В Госавтоинспекции Рафил Набиуллин начал работать в 1997 году, проработал там 18 лет. В Росгвардию он вернулся только в 2016 году. В ГАИ Набиуллин служил в кадровом аппарате – начинал с должности инспектора по кадрам, закончил в должности заместителя командира полка по кадрам.

«Срочная служба в Росгвардии очень многое мне дала. Патрульно-постовая служба – основа всей службы, самое ее начало. Считаю, что именно из-за того что я начал с самых азов, я смог так продвинуться по службе», – признался Рафил Набиуллин.

В Росгвардию Набиуллин вернулся уже в качестве заместителя начальника по военно-политической работе.

«Мне больше по душе общение с людьми. Как раньше говорилось: "Командир – это папа, а замполит – мама". Я для них как родительская фигура – помогаю им в решении их проблем, в том числе социальных. Это напряженная работа, сравнимая с воспитанием детей. Но важно понимать, что мы не воспитываем их в прямом смысле, мы скорее вносим корректировки в их воспитание, которое дали им родители», – поделился Рафил Набиуллин.

На должности замполита Рафил Набиуллин уже восемь лет. По его словам, многие его воспитанники поддерживают с ним связь даже после увольнения и ухода на пенсию. Многие возвращаются с предложениями по улучшению работы, и к ним всегда прислушиваются.

«На данный момент у нас шесть направлений работы. Психологическая работа – это когда с личным составом работают психологи. Второе направление – дисциплина, в основном это профилактические мероприятия для поддержания дисциплины. Третье – агитация, работая по этому направлению, мы создаем имидж нашей структуры. Направление по работе с общественными организациями, с которыми мы вместе проводим мероприятия. Пятое направление – культурно-досуговое, когда мы организуем мероприятия для личного состава. И последнее направление, самое новое, это работа с верующими. Мы регулярно приглашаем и муллу и православного священника для бесед с личным составом. Мы делаем все для комфорта личного состава, чтобы военнослужащие могли концентрироваться на работе», – рассказал Рафил Набиуллин.

За десятилетия существования полка накопилось огромное количество историй о том, как военнослужащие помогали жителям города Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Она хотела прыгнуть с моста»

За десятилетия существования полка накопилось огромное количество историй о том, как военнослужащие помогали жителям города.

«Наши военнослужащие несли службу на посту, когда заметили девушку. Она сидела на мосту, свесив ноги. Это было на Кремлевской дамбе. Наши ребята смогли быстро сориентироваться, к ней выдвинулись патрульный и начальник патруля. Вместе они сняли девушку с ограждения», – рассказал офицер полка, капитан Александр Л.

Позже выяснилось, что в тот день девушка собиралась покончить жизнь самоубийством. Но ее остановили росгврадейцы.

Другую историю рассказал Рафил Набиуллин. Когда он еще проходил срочную службу, ему и его сослуживцам удалось задержать мужчину с необычным багажом.

«При себе у мужчины была непримечательная сумка, как те, в которых носят ноутбуки. Мы доставили его в отдел полиции, где в этой сумке обнаружилась очень большая сумма денег. Никогда до того момент я не видел таких сумм. Мужчину и деньги мы передали полиции для дальнейшего разбирательства», – рассказал он.

Или история лета 2015 года. Поздно вечером в Росгвардию поступил сигнал о том, что в акватории Казани заблудились люди на лодке – они звонили в 112, но объяснить где находятся, не могли.

«Люди на моторной лодке попали в шторм в акватории Казани и заблудились. Объяснить спасателям, где они находятся, не могли – на борту лодки были только глухонемые. Наш взвод выдвинулся на катере в предполагаемый район поиска, и спустя время мы обнаружили потерявшихся, после чего доставили их на базу МЧС», – рассказал военнослужащий полка Росгвардии.

Военнослужащие полка охраняют покой казанцев и выполняют задачи на спецоперации Фото: © «Татар-информ»

«Чтобы личный состав за тобой тянулся, нужно быть идеальным»

Рафил Набиуллин за годы разработал свою формулу работы замполита, существенное место в ней занимает помощь людям, понимание и поддержка.

«Как у нас говорили: "Чтобы личный состав за тобой тянулся, нужно быть идеальным". Смысл этой фразы заключается в спортивном девизе: "Делай как я, делай лучше меня". Замполит должен быть примером для подражания, поэтому очень важно следить за собой – ты должен соответствовать этой должности. Эта должность заставляет тебя быть более ответственным», – рассказал Рафил Набиуллин.

За долгие годы успешной работы замполит Рафил Набиуллин многого достиг, от уважения личного состава, до государственных наград. Однако останавливаться на достигнутом он не планирует.

«Мне нравится моя работа. Помогать людям – это мое призвание. Я шел к этой должности много лет и вот дошел. Уходить куда-то или менять работу не планирую. У меня нет цели, например, отслужить 20 лет и уйти на пенсию. Мне кажется, тогда жизнь станет просто скучной. Я отслужил уже 32 года, но у меня нет какого-то предела, до которого я дошел бы и сказал бы, что готов уйти – надо всегда стремиться вперед», – поделился Рафил Набиуллин.