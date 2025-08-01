«Помогать героям адаптироваться»: Евгений Варакин стал наставником ветерана СВО

Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин стал наставником участника специальной военной операции Максима Лядова – победителя программы «Батырлар. Герои Татарстана». В ближайшие месяцы руководитель муниципалитета будет делиться с ветераном своим опытом и знаниями, помогая ему интегрироваться в общественную и профессиональную жизнь.

«В современном мире, где героизм и самоотверженность становятся основой для формирования национальной идентичности, важно не только чествовать подвиги, но и помогать героям адаптироваться к мирной жизни, предоставляя им возможность реализовать себя в новых сферах. Инициированная Рустамом Нургалиевичем Миннихановым программа «Батырлар. Герои Татарстана» как раз таки и является примером такого подхода», – подчеркнул Евгений Варакин.

На первой встрече наставник и подопечный обсудили планы совместной работы, а также определили направления, в которых Максим Лядов может проявить себя. Ветеран познакомился с командой главы района и уже в первый день принял участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Максим Лядов – человек с боевым опытом, на протяжении долгого времени защищавший интересы Родины в зоне СВО. Он получил ранения и был неоднократно награжден. Среди его наград – медаль «За храбрость ДНР» IV степени, медаль «За отвагу», медаль «Участник СВО», медаль «За участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», а также медаль «За безупречную службу в добровольческом корпусе».

«Для меня участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» – это возможность внести личный вклад в развитие республики и страны. Это мой приоритет», – говорит Максим Лядов.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – уникальная инициатива, запущенная по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее главная цель – поддержка ветеранов СВО, содействие их социальной адаптации и вовлечение в активную общественную жизнь. Наставничество со стороны руководителей районов и городов даёт героям возможность почувствовать себя востребованными, найти точки опоры и открыть для себя новые горизонты мирной самореализации.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.